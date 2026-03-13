Anslutningstekniker - Sjöbo Elnät

Sjöbo kommun / Elektronikjobb / Sjöbo
2026-03-13


Vi söker Anslutningstekniker inom elnät för att arbeta med nätanslutningar. Tjänsten innebär att driva anslutningsprocesser och samarbeta med kunder och installatörer.

Publiceringsdatum
Arbetsuppgifter
Om rollen

Ditt arbete kommer vara varierat och inkludera arbete på kontoret, i fält och direkt hos våra kunder. Du samarbeta nära med projektledare, ingenjörer och kundtjänst för att säkerställa smidiga elanslutningar. Rollen är inriktad på administrativa uppgifter och kräver struktur och noggrannhet. Du kommer att hantera flera uppdrag och ärenden samtidigt.

Arbetsuppgifter
• Hantering av anslutningsärenden mot elnätet, från ansökan till färdig anslutning
• Kontakt med kunder, installatörer och kollegor
• Utredning av nätkapacitet för att se om nätet klarar nya anslutningar
• Hantering av elnätsabonnemang
• Administrera elmätare i samband med uppsättning och nedtagning
• Beredning och framtagande av arbetsunderlag för nätutbyggnad

Kvalifikationer
Viktigt för tjänsten är
• Erfarenhet av att arbeta med olika kundärenden
• Administrativ erfarenhet
• God datavana/systemförståelse
• Mycket goda kunskaper i svenska
• B-körkort

Meriterande
• Utbildning/erfarenhet inom elnät alternativt elinstallation
• Erfarenhet av avtals- och offertarbete
• Teknisk förståelse för elnät och anslutningsprocesser

Vi erbjuder
• En viktig roll i ett samhällskritiskt företag
• Möjlighet att påverka och utveckla våra framtida elnätslösningar
• Stort eget ansvar och varierande arbetsdagar
• Utvecklingsmöjligheter och utbildning och goda karriärmöjligheter
• Ett välkomnande team med professionella och engagerade kollegor

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samtidigt som vi värdesätter yrkeserfarenhet och kunskaper inom arbetsområdet.

Beredskapstjänst kan förekomma.

Urval, intervjuer kommer att ske löpande dock med sista ansökningsdag.

Ansökan och frågor
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta
EnhetschefPatrik Malmros på 0791-43 44 02 eller patrik.malmros@sjoboelnat.se

ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.

Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjöbo elnät 2026/1".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sjöbo kommun (org.nr 212000-1090)

Arbetsplats
Sjöbo Elnät AB

Kontakt
Enhetschef Sjöbo elnät
Patrik Malmros
patrik.malmros@sjoboelnat.se
0791434402

Jobbnummer
9796258

