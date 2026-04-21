Annonssäljare till Ledigajobb.se

Har du jobbat med försäljning tidigare? Perfekt. Om inte? Ingen fara - vi letar efter inställning, driv och viljan att utvecklas.
Är du en driven säljare som vill mer än bara nå målen - du vill krossa dem? På Ledigajobb.se får du mer än bara ett säljjobb - du blir en del av ett snabbt växande bolag där vi tillsammans formar framtidens jobbsökande. Här finns inga tak - bara möjligheter.
Vi tror på teamwork, coaching och gemensam framgång. Du driver din egen försäljningsprocess - från första kontakt till signerat avtal - men du gör det inte ensam. Varje dag lyfter vi varandra mot nya mål.
Om rollen
Som Junior B2B-säljare ansvarar du för hela försäljningsprocessen med fokus på försäljning via telefon, videosamtal och digitala möten. Du arbetar med både små lokala företag och välkända varumärken över hela landet, och har möjlighet att bygga starka, långsiktiga affärsrelationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Sälja jobbannonser till företag och organisationer (B2B)
Identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter
Bygga och vårda kundrelationer genom kontinuerlig uppföljning
Arbeta mot tydliga mål - och överträffa dem
Vad vi erbjuder dig:
Fast grundlön + generös provision utan tak
Tydlig karriärväg - växa inom försäljning, kundansvar och/eller ledarskap
Trygg anställning i ett snabbväxande techbolag som satsar på din utveckling
5 000 kr i friskvårdsbidrag, extra semesterdagar, tjänstepension och sjukvårdsförsäkring
Flexibla arbetstider för att du ska kunna prestera på topp
Peppande säljtävlingar, after works och gemensamma firanden - vi firar våra framgångar tillsammans
Vem är du?
Vi söker dig som älskar att vinna och har ett starkt eget driv - men som också är en lagspelare som inte ger upp. Du är lösningsorienterad, självgående och ansvarstagande. Dessutom har du:
En positiv attityd och en stark kommunikativ förmåga
Erfarenhet av försäljning - gärna inom jobbannonsering eller B2B
Dokumenterad förmåga att nå och överträffa säljmål
Flytande svenska i både tal och skrift
Du känner dig trygg med att använda telefonen som ditt främsta arbetsverktyg
Viktigast av allt: du vill vara med och bygga något stort tillsammans med andra ambitiösa kolleger.
Vi ser fram emot din ansökan!
TILLTRÄDE: Enligt överenskommelse, gärna med start i september.
OMFATTNING: Heltid
PLACERINGSORT: Stockholm
SPRÅK: Svenska
Om Noor Jobs AB
Vi driver Ledigajobb.se - en av Sveriges största jobbplattformar. Vårt mål är att matcha kandidater med arbetsgivare på ett smartare och enklare sätt. Varje dag ansluter tusentals nya användare och vi bygger framtidens plattform för jobbmatchning.
Vi är ett snabbväxande startup-team på 15 personer med högt tempo, stora ambitioner och stark tro på att rätt personer kan göra skillnad. Hos oss får du vara med och påverka, växa i ansvar och vara en del av vår resa mot att bli en ledande aktör inom jobbmatchning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Noor Jobs AB
https://ledigajobb.se/
Götgatan 22A (visa karta
)
118 46 STOCKHOLM
