Annonsrubrik

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Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Psykologjobb / Mölndal Visa alla psykologjobb i Mölndal
2026-08-03
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Fagared tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosociala problem, kriminalitet och missbruk. Vi har avdelningar i Lindome, i Öxnevalla och i Göteborg.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker en psykolog med intresse för ungdomar och behandling av antisociala beteenden till ett spännande, utvecklande och livsviktigt uppdrag. Fagared har 8 avdelningar med plats för 48 ungdomar. Sex avdelningar är placerade i Lindome, en i Göteborg och en i Öxnevalla (Horred). Målgruppen på Fagared är ungdomar med psykosocial problematik såsom missbruk och kriminalitet som tvångsomhändertas av socialtjänsten (LVU) samt ungdomar som verkställer sluten ungdomsvård (LSU).
Du kommer att vara en del av ett hälso- och sjukvårdsteam som består av fem psykologer och två sjuksköterskor. Fagareds psykologer arbetar mot flera avdelningar och vid samtliga enheter efter behov.
Att arbeta som psykolog hos oss innebär möjligheter till varierade arbetsuppgifter. Som psykolog på SiS arbetar du med att utföra bedömningssamtal vid ankomst till institutionen, suicidriskbedömningar, psykiatriska och neuropsykiatriska utredningar samt bedömningar av riskfaktorer, behandlingsbehov och mottaglighet. Psykologisk behandling kan till viss del ingå i arbetsuppgifterna. Du kommer dessutom att medverka i behandlingsplanering och i institutionens kompetensutveckling genom föreläsningar och konsultation till övrig personal i frågor av psykologisk karaktär. Vid Fagared utbildas behandlingspersonal i Traumamedveten omsorg (TMO) där psykologerna ansvarar för utbildning och genomför TMO konsultationer med avdelningspersonal. Andra utbildningar såsom suicidprevention och målgruppsbeskrivning ingår.
Arbetet sker i samarbete med engagerad och kompetent personal i olika professioner. Du ingår i behandlingsteam kring varje ungdom tillsammans med enhetschef, behandlingssekreterare, behandlingssamordnare, lärare och sjuksköterska och bidrar i det arbetet med ett psykologiskt perspektiv.
Arbetet som psykolog på SiS ställer krav på god förmåga till samarbete, prioritering och att arbeta självständigt. Du kommer även ha tät kontakt med dina psykologkollegor samt samarbeta med externa aktörer och övriga institutioner.
SiS värdesätter psykologisk kompetens vilket innebär möjlighet till utveckling inom områden som intresserar dig. Du ingår också i ett nätverk av psykologer från landets SiS institutioner som träffas årligen för gemensam kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Psykologlegitimation.
God förmåga till samarbete, prioritering och att arbeta självständigt.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
B-körkort då resor kan ingå i tjänsten.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av psykiatrisk utredningsmetodik och KBT-baserad behandling.
Erfarenhet av arbete med ungdomar i utsatta miljöer.
Erfarenhet av arbete i låsta miljöer och/eller inom psykiatrin.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 24 augusti 2026. Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
437 21 LINDOME Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
OFR
Stefan Eriksson stefan.eriksson@stat-inst.se Jobbnummer
10020381