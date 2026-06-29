Anläggningslärare/Maskinförare
Vfg Utbildning AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Jönköping Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Jönköping
2026-06-29
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Anläggningslärare/Maskinförare VFG Jönköping
VFG utbildning i Jönköping expanderar och söker nu en lärare inom anläggning för undervisning i anläggningsmaskiner. Tjänsten är i första hand placerad på Komvux men arbete på gymnasieverksamheten kan även förekomma.
I Jönköping bedriver VFG utbildningar inom Komvux, AF, mot företag samt gymnasium. Utbildningarna är inom bygg- och anläggning samt fordon och transport.
Vi är belägna på Solåsvägen 5b i ändamålsenliga lokaler med en modern fordonspark samt en härlig personalgrupp.
Nu söker vi ytterligare nu en lärare inom anläggningsmaskiner på upp till 100% som på ett coachande och stöttande sätt är en inspiration och ett stöd för våra elever. Skolans värdeord stötta, motivera och engagera är viktiga att dela.
Som person är du kreativ, flexibel och lösningsfokuserad. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta samt att du vågar hitta nya och beprövade vägar framåt för att skapa bästa förutsättning för våra fina elever. Meriterande med olika erfarenheter inom byggindustrin.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Tjänsten kan komma att tillsättas under pågående process. Tillträde enligt överenskommelse, dock senast början av januari 2027. Innan rekrytering behöver ett utdrag ur belastningsregistret visas upp och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
VFG - vi flyttar gränser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
E-post: ansokan@vfg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggningslärare Jönköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VFG Utbildning AB
(org.nr 556249-6629), http://vfg.se
Solåsvägen 5b (visa karta
)
553 03 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
VFG Utbildning Kontakt
Rektor
Alexander Wilhelmson alexander.wilhelmson@vfg.se 072-2265049 Jobbnummer
9983257