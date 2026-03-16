Anläggningsarbetare VA
Vaggeryds kommun, Tekniska förvaltningen / Anläggningsarbetarjobb / Vaggeryd Visa alla anläggningsarbetarjobb i Vaggeryd
2026-03-16
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaggeryds kommun, Tekniska förvaltningen i Vaggeryd
Vill du ha ett betydelsefullt arbete? Att arbeta som anläggningsarbetare i Vaggeryds kommun innebär att du är en av samhällets viktigaste stöttepelare. Här får du göra skillnad och du har dessutom ett fritt och varierat arbete utan långa resor. Nu söker vi en anläggningsarbetare/rörläggare till vårt team - sök till oss!
Tekniska kontoret består av tre avdelningar, Gata-park, Fastighet och VA, och har ca ett 40-tal anställda. Vi arbetar varje dag för att våra kommuninvånare ska ha tillgång till friskt vatten, fungerande avlopp, säker trafik samt trygga och trevliga miljöer i kommunen. Vi sköter om kommunens fastigheter och projektleder vid nybyggnationer. Vi planerar och sköter om grönområden, lekplatser, planteringar och parkträd för att våra invånare och besökare ska uppleva en grön, levande och attraktiv boende- och rekreationsmiljö.
I dina arbetsuppgifter ingår reparation på- samt nyanläggning av- vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anordningar inom Vaggeryds kommun.
Utöver arbeten på vatten- och avloppsledningsnätet kommer du även att delta i andra mark- och anläggningsarbeten på Tekniska kontoret. Beredskap ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning inom bygg och anläggning alternativt motsvarande förvärvad kompetens. Du ska under eget ansvar kunna arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är noggrann, serviceinriktad och kan ta egna initiativ samt har personligt intresse och fallenhet för arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med rörläggning/anläggning. Vidare är god maskinvana önskvärt. Utbildning inom livsmedelshygien, arbete på väg samt svets-utbildning inom PE-rör är meriterande.
B-körkort krävs, BE-körkort är meriterande.
ÖVRIGT
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning. Vi arbetar i denna rekryteringsprocess med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför gärna in din ansökan redan idag vid intresse!
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/23".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Vaggeryds kommun
(org.nr 212000-0522) Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Tekniska förvaltningen
VA- chef
Teo Magnusson Bejving teo.magnussonbejving@vaggeryd.se 0370 67 82 89
