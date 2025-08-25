Anläggningsarbetare VA
2025-08-25
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du vara med och bygga framtidens Jönköping? Har du erfarenhet av anläggningsarbete och vill bidra till en hållbar samhällsutveckling? Då kan du vara den vi söker!
Ditt nya jobb
Som VA-anläggare blir du en viktig del i arbetet med att förnya och modernisera Jönköpings VA-nät.
Tillsammans i team arbetar vi för att byta ut gamla ledningar mot nya som ska hålla i minst 100 år - ett arbete som kräver kvalitet, noggrannhet och samarbete.
Din kompetensPubliceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
- Erfarenhet inom anläggningsarbete eller annan relevant erfarenhet
- B-körkort
Meriterande
- Tidigare arbete inom VA-området
- Utbildning inom rörläggning
- Erfarenhet av PE-svetsningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är driven, noggrann och ansvarstagande. Du planerar ditt arbete effektivt och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.
Vi erbjuder dig
- Ett omväxlande och utvecklande arbete
- Individuell kompetensutveckling
- Trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag
- God gemenskap
Välkommen till oss
VA-avdelningen har cirka 120 medarbetare som driver och utvecklar Jönköpings vatten- och avloppssystem. Vi ser till att 90 % av kommunens invånare har tillgång till rent vatten och hållbara lösningar för framtiden. I vårt team värdesätter vi gemenskap och vi hittar gärna på aktiviteter tillsammans även utanför arbetstid.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen innebär krigsplacering och säkerhetsklassning, vilket kräver svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning. Obligatoriska alkohol- och drogtester ingår. Eftersom arbetsuppgifterna medför exponering för vibrationer kommer du att kallas till en medicinsk kontroll kopplad till vibrationsarbetet. Beredskapstjänstgöring kan förekomma som en del av tjänsten.
Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan till tjänsten som VA-anläggare - tillsammans bygger vi framtidens Jönköping!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/983". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Tekniska kontoret Kontakt
Jakob Österberg 036-107472 Jobbnummer
9474107