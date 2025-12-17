Anläggningsarbetare sökes
2025-12-17
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
Vi är ett pålitligt byggföretag med erfarenhet och kompetens inom alla områden inom byggbranschen. Vårt team består av skickliga yrkesmän med ambition att leverera högkvalitativa resultat och uppfylla våra kunders behov. Vi strävar alltid efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder genom att erbjuda pålitliga och professionella tjänster.
Mot bakgrund av pågående och kommande projekt söker vi nu en anläggare till vårt team.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som anläggare men inget krav. Det krävs dock att du ska ha jobbat inom byggbranschen.
Förmågan att självständigt utföra arbetsuppgifter men även fungera i grupp, samt viljan att lära och utveckla sig är något som vi värderar högt vid rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: 0024entreprenad@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 0024 Entreprenad AB
