Anläggningsarbetare
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen / Anläggningsarbetarjobb / Ronneby Visa alla anläggningsarbetarjobb i Ronneby
2026-07-10
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Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss.html
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär drift och underhåll inom Ronneby Kommun drifts område som innebär löpande underhåll utav gator, gång och cykelvägar, torgytor mm. Vi jobbar även med underhåll av lekplatser och andra offentliga ytor. Tjänsten innebär att du har ansvar för en lastbil med tillhörande arbetsuppgifter ex. snöröjning, halkbekämpning , sand upptagning etc.
Teamarbete och kommunikativ förmåga är av största vikt i denna viktiga roll .
Det krävs fysisk uthållighet och styrka för att klara av de fysiska kraven i jobbet, såsom att lyfta tunga material, utrustning och att använda maskiner, självklart med de hjälpmedel som kan behövas.
Vinter beredskap kommer att ingå i tjänsten .Kvalifikationer
Du som söker tjänsten ska ha körkort för bil (B) och tung lastbil (C) samt erfarenhet av arbete med hjullastare.
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
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För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335580-2026-54". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen Kontakt
Enhets chef gata
Mikael Olausson mikael.olausson@ronneby.se +46457618248 Jobbnummer
9998881