Anläggningsarbetare
2026-04-10
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, är ett kommunalförbund där medlemmarna är Fagersta och Norbergs kommuner. Huvudkontoret finns i Fagersta och med platskontor i Norberg. Förbundet ansvarar för driften av bostäder, verksamhetsfastigheter, gator och vägar, vatten och avlopp, parker, skogar, fritidsanläggningar, IT samt lokalvård. NVK leds ytterst av dess direktion som utses av Fagersta och Norbergs kommuner. Direktionen har det övergripande ansvaret där förbundschefen ansvarar för den strategiska och operativa ledningen av verksamheten. NVK har ca 150 anställda och omsätter 400 miljoner.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Som anläggningsarbetare hos NVK så får du möjligheter till en väldigt varierad vardag!
Du kommer i huvudsak få vara med och utveckla och förnya ledningsnätet i kommunen.
Ditt uppdrag
Vi söker nu en ansvarsfull och engagerad person till tjänsten som anläggningsarbetare hos oss på NVK.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att arbeta med skötseln och underhållet av Fagersta och/eller Norbergs ledningsnät. I det ingår underhåll och förebyggande arbete i både Fagersta och/eller Norberg, det innebär dessutom kontakt med våra entreprenörer samt kontroll av utförda tjänster. Du kommer även att vara behjälplig till övriga avdelningar vid behov.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Kommunalt anläggningsarbete
• Utförande av underhåll på Va-nätet
• Vinterväghållning
Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten. Sökande ska därför kunna inställa sig på arbetsplatsen inom 45 minuter
Dina kvalifikationer och meriter
Du bör ha utbildning som mark och anläggare på gymnasienivå eller på annat sätt skaffat dig liknande erfarenhet.
Körkort klass C samt yrkeskompetensbevis är starkt meriterande och kommer att vägas in irekryteringsprocessen. Körkort för manuell växellåda och förarbevis för hjullastare är ett krav.
Det är även meriterande om du har arbete på väg, schakta säkert, säkra lyft och livsmedels hygienutbildning.
Vi ser gärna att du har erfarenheter gällande:
• Anläggningsarbete såsom schaktning, rörläggning och återfyllning.
• Kunskap om VA-ledningssystem, inklusive vattenledningar, spillvatten och dagvatten.
• Förmåga att läsa och tolka ritningar, arbetsbeskrivningar och ledningskartor.
• Att arbeta med maskiner och verktyg som används i mark- och VA- arbeten.
Stabil
Relationsskapande
Samarbetsorienterad
Lösningsorienterad
Vi erbjuder dig en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare och kollegor som skapar samhällsnytta varje dag och därmed en bättre vardag för våra invånare.
Vi tror att trivsel och goda arbetsprestationer hänger samman och jobbar därför aktivt för en god arbetsmiljö och att skapa förutsättningar för en god hälsa. Hos oss är du ansluten till Företagshälsovård och har möjlighet till friskvårdsaktiviteter.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
(org.nr 222000-1552), https://nvk.se/
Bangårdsgatan 1 (visa karta
)
737 40 FAGERSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fagersta Kontakt
Patrik Eriksson 0223-44179 Jobbnummer
9847481