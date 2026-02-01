Anläggingschef Västerås - Riddermark BIl
2026-02-01
Erfaren Säljchef med passion och engagemang sökes!
Vi letar efter en driven och erfaren Anläggningschef som brinner för att leda och motivera säljteam till framgång. Som Anläggningschef kommer du att ha yttersta ansvarig för butiken alla delar för att utveckla och implementera strategier för att öka försäljningen samt förvalta och coacha säljchef mot uppsatta mål. Vi söker en individ som inte bara har erfarenhet inom försäljning, utan även är passionerad och engagerad i sitt arbete.
Den ideala kandidaten för rollen som Anläggningschef är en energisk individ, men samtidigt med ett stort lugn och mycket pondus, med skinn på näsan, -som kan inspirera och leda genom sitt exempel.
Du bör vara en ödmjuk person som trivs väldigt bra med människor, att utbilda och stötta säljteamet i deras utveckling.
Att vara strukturerad och ha förmågan att arbeta målinriktat är mycket viktiga egenskaper som vi värdesätter.
Erfarenhet och Kvalifikationer:
* Minst 5 års erfarenhet av att leda säljteam med dokumenterat goda resultat.
* Dokumenterad framgång inom försäljning och utveckling av försäljningsstrategier.
* God förståelse för marknaden och branschtrender inom försäljning är meriterande
* Förmåga att analysera data och dra slutsatser för att optimera försäljningsprocessen.Publiceringsdatum2026-02-01Dina personliga egenskaper
* Passionerad och engagerad inom försäljning.
* Utmärkt kommunikationsförmåga och förmåga att motivera och inspirera andra.
* Stark ledaregenskaper med förmågan att skapa ett positivt och resultatinriktat arbetsklimat.
* Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Vad företaget erbjuder dig som anställd:
* Möjligheten att vara en del av ett framgångsrikt team och bidra till företagets tillväxt.
* Utmanande och stimulerande arbetsmiljö där din insats uppskattas och erkänns.
* Möjlighet till personlig och professionell utveckling genom kontinuerlig utbildning och coachning.
* Konkurrenskraftig lön och förmånliga anställningsvillkor.
Om du är en erfaren Anläggningschef med passion och engagemang, samt tror att du har vad som krävs för att leda och inspirera ett framgångsrikt säljteam, så se till att skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande, och vi ser fram emot att välkomna en ny nyckelperson till vårt team.
Intervjuer sker löpande, ansök idag!
Vi är idag ca 600 anställda fördelade på 14 butiker, ett logistikcenter och ett huvudkontor. Trots vår storlek beskrivs vi ofta som ett mindre familjebolag, här får du vara med och påverka och hjälpa till att hela tiden driva vår tillväxt i rätt riktning med fler och nöjdare kunder. Riddermark bil är ett utav Sveriges mest expansiva företag, den självklara marknadsplatsen för begagnade bilar. Stolt leder vi utvecklingen inom försäljning och avyttring av begagnade bilar genom lagarbete, nytänkande och lyhördhet. Med flera stora anläggningar i Sverige hjälper vi privatpersoner och företag med sina bilaffärer. Vi bygger och utvecklar egna IT-system om vi helt enkelt anser att det saknas tillräckligt bra sådana, och varje dag strävar vi efter att göra allting lite bättre. Våra medarbetare rekryteras främst för sina värderingar. Ersättning
Fast + rörlig
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb.
Riddermark Bil AB (org.nr 556750-7693)
(org.nr 556750-7693) Arbetsplats
Riddermark Bil Kontakt
Gustav Thuman .0722334239
9716012