Anläggare till Helsingborg
2025-10-01
Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som anläggare av mark och vägar hos vår kund i Helsingborg. Som anläggare ansvarar du över grusvägar samt anlägger grusgångar och hyvling av grusvägar. Du kommer vara med och bidra samt ansvara för att skapa trivsamma utemiljöer och vårda dessa.
Anställningen är på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult med start omgående.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Anlägga grusvägar och gångar
Hyvling av grusvägar
Vägunderhållning
Asfaltsunderhållning
Vad söker vi?
Du är driven och strukturerad i ditt arbetssätt
Ansvarstagande och initiativtagande
God samarbetsförmåga
Mån om att alltid utföra ett bra arbete
Krav för tjänsten:
B-körkort (manuellt)
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av anläggning
Tidigare erfarenhet av att köra grävmaskin
Kunna arbeta dagtid måndag till fredag 07:00-16:00
Mediterande:
Kört mindre traktor och/eller redskapsmaskin
Stöttat grävmaskinist Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent AB
http://www.logent.se
Logent Jobbnummer
9534545