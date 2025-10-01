Anläggare till Helsingborg

Logent AB / Anläggningsarbetarjobb / Helsingborg
2025-10-01


Visa alla anläggningsarbetarjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Logent AB i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige

Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som anläggare av mark och vägar hos vår kund i Helsingborg. Som anläggare ansvarar du över grusvägar samt anlägger grusgångar och hyvling av grusvägar. Du kommer vara med och bidra samt ansvara för att skapa trivsamma utemiljöer och vårda dessa.
Anställningen är på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult med start omgående.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Anlägga grusvägar och gångar
Hyvling av grusvägar
Vägunderhållning
Asfaltsunderhållning

Vad söker vi?
Du är driven och strukturerad i ditt arbetssätt
Ansvarstagande och initiativtagande
God samarbetsförmåga
Mån om att alltid utföra ett bra arbete

Krav för tjänsten:
B-körkort (manuellt)
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av anläggning
Tidigare erfarenhet av att köra grävmaskin
Kunna arbeta dagtid måndag till fredag 07:00-16:00

Mediterande:
Kört mindre traktor och/eller redskapsmaskin
Stöttat grävmaskinist

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logent AB (org.nr 556634-4429), http://www.logent.se

Arbetsplats
Logent

Jobbnummer
9534545

Prenumerera på jobb från Logent AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Logent AB: