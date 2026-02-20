Anläggare inom VA sökes

Prowork Göteborg AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg
2026-02-20


Anläggare inom VA - Göteborg

Just nu söker vi på Prowork Kompetens duktiga anläggningsarbetare till spännande projekt inom VA i Göteborg.
Är du en driven och noggrann anläggningsarbetare med erfarenhet av VA? Vill du bli en del av ett väletablerat och växande företag som erbjuder utveckling? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig!

2026-02-20

Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom mark och anläggning, med särskilt fokus på VA-projekt. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat rörläggning, schakt och övrigt förekommande markarbete. Arbetet är både praktiskt och självständigt, där du tillsammans med ett erfaret team bidrar till att skapa kvalitetssäkra lösningar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som anläggare och/eller rörläggare
Har erfarenhet av mark-eller VA-projekt
Är ansvarstagande, noggrann och samarbetsvillig

Meriterande:
B-körkort
Yrkesbevis för anläggning eller rörläggning
Arbete på väg, Heta Arbeten eller andra relevanta certifikat
Svetscertifikat eller erfarenhet av svetsning

Plats: GöteborgStart: Enligt överenskommelse

Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Göteborg AB (org.nr 559205-4091)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ebba Käll
ebba.kall@prowork.se

