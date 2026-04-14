Anläggare i Borlänge

Vi söker anläggare - Borlänge
Vi söker självgående anläggare för uppdrag i borlänge med omnejd.
Du kan vara bosatt var som helst i Sverige - vi står för boende på arbetsorten.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
• Mark- och anläggningsarbeten
• Utsättning och höjdsättning
• Arbete efter ritning och arbetsbeskrivning
• Dagligt arbete med laser (krav på god vana)
• Självständigt arbete samt i lag
Vi söker dig som
• Har erfarenhet som anläggare
• Är självgående och tar ansvar för ditt arbete
• Har god kunskap av laser (rotationslaser / rörlaser)
• Kan läsa ritningar och förstå höjder
• Är pålitlig och har god arbetsmoralKvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet inom anläggning
• God laser-vana
• Svenska i tal (eller fungerande arbetskommunikation)
• B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
• Arbete på annan ort - boende ingår
• Heltidsarbete, måndag-torsdag (vid rotation)
• Marknadsmässig lön efter erfarenhet
• Trygga anställningsvillkor
• Långsiktiga projekt
Arbetsort: Borlänge
Boende: Ordnas av företaget
Start: Enligt överenskommelse
Skicka cv till streetmeatab@outlook.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: Streetmeatab@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Street meat i Närke AB
(org.nr 559422-7422)
781 29 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9854663