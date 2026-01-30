Ankomstkontrollant / Incoming Inspection - Logistik & Materialflöde
2026-01-30
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och
medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande
dotterbolag i bland annat Sverige, USA och Mexiko. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal.
Sedan 2011 är Boule Diagnostics noterat på Nasdaq Stockholm. Som en ledande aktör inom decentraliserad hematologidiagnostik är Boule känt för hög kvalitet,
användarvänliga produkter och ett starkt internationellt genomslag.
Boule Diagnostics placerades 2025 på Allbrights gröna lista och utsågs till ett av Sveriges mest jämställda bolag, en utmärkelse som speglar vårt fortsatta fokus på en
inkluderande och balanserad arbetsmiljö.
Om rollen
Vill du arbeta nära produktionen och vara en nyckelperson i att säkerställa att rätt material kommer in i rätt tid och i rätt skick? Vi söker en ankomstkontrollant som vill bidra
till kvalitet, struktur och effektiva materialflöden i ett logistikteam med stort driv.
Som ankomstkontrollant är du den första kontakten för allt inkommande material. Du ansvarar för att mottagning, kontroll och registrering sker korrekt och enligt våra rutiner.
Rollen innebär ett varierat arbete med både praktiska, administrativa och samordnande moment. Du samarbetar dagligen med logistik, inköp, produktion och kvalitet, och
bidrar till att skapa stabila och spårbara flöden.Arbetsuppgifter
Ta emot och kontrollera inkommande leveranser från våra leverantörer.
Utföra ankomstkontroll för att säkerställa att materialen överensstämmer med beställning, specifikation och kvalitet.
Registrera och hantera material i affärssystem, inklusive uppmärkning, inlagring och lagerflyttar.
Identifiera och dokumentera avvikelser, samt informera berörda funktioner.
Stötta inköp i utredning av avvikelser och reklamationer mot leverantörer.
Bidra till förbättring av rutiner och arbetssätt inom mottagning, lager och materialflöde.
Samarbeta nära produktionsteknik, kvalitet, produktion och inköp för att säkerställa god leveransprecision och korrekt materialstatus.
Rollen passar dig som vill kombinera struktur, kvalitetstänk och logistik i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ankomstkontroll, logistik, lagerarbete eller annan materialnära roll.
Trivs med att arbeta ordnat och systematiskt, både praktiskt och administrativt.
Har god teknisk förståelse och kan läsa enklare ritningar, specifikationer eller leveransunderlag.
Har vana av affärssystem och är trygg i att arbeta med registrering och dokumentation.
Kommunicerar tydligt och samarbetar väl med olika funktioner.
Behärskar svenska och engelska, i både tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från kvalitetsfokuserad, reglerad eller industriell produktion (t.ex. medicinteknik/ISO 13485).
Erfarenhet av avvikelsehantering eller förbättringsarbete inom logistik eller kvalitet.
Intresse för att utveckla rutiner, skapa ordning och effektivisera flöden.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som:
Är noggrann, ansvarstagande och har ett gott ordningssinne.
Gillar struktur, spårbarhet och dokumentation.
Tar initiativ och arbetar självständigt, samtidigt som du är en prestigelös lagspelare.
Trivs i ett arbete där du är både handfast operativ och kvalitetsmedveten.Utbildningsbakgrund
Gymnasial utbildning, gärna med inriktning mot teknik, industri eller logistik.
Eftergymnasial utbildning inom logistik, produktion eller liknande är meriterande-
alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom relevant arbetslivserfarenhet.
Det här erbjuder vi
På Boule möts teknisk innovation och starkt människofokus. Vi har korta beslutsvägar, ett engagerat team och stort utrymme för egna initiativ. Vi värnar om en trygg och
hållbar arbetsmiljö med goda villkor. Boule omfattas av Teknikavtalen. För tjänstemän gäller kollektivavtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna, och för
kollektivanställda gäller IF Metall.
Tjänsten är placerad i Spånga, strax utanför Stockholm.
Rekryteringsprocessen
Stämmer din profil överens med rollen bjuder vi in dig till en intervju med HR som första steg. Därefter följer fördjupande möten med berörda avdelningsansvariga, i en
process där din potentiella roll är central.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 2026-02-28. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta HR-avdelningen; hr@boule.se
.
Ersättning
