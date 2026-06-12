Android-Utvecklare - Plattformsnära (c++/c & Aosp)
New Terms AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-12
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Android-utvecklare – Plattformsnära (C++/C & AOSP)
Vi söker en erfaren Android-utvecklare till en kunds team som bland annat arbetar med infotainment-lösningar för fordon – navigering, kartor, media och uppkopplade tjänster.
Rollen är plattformsnära med fokus på C++/C och HAL-lagret inom Android AOSP, med viss Java/Kotlin.
Du kommer att:
Underhålla och förbättra befintliga system
Utveckla nya funktioner baserat på affärsbehov
Refaktorera och modernisera kod
Bidra till stabila leveranser i hela mjukvarans livscykel
Vi söker dig som har:
Kandidat- eller masterexamen inom datavetenskap, mjukvaruteknik eller motsvarande
8+ års erfarenhet av Android-utveckling (Kotlin/Java och C++)
Goda kunskaper i Android AOSP och AOSP-byggsystemet
Erfarenhet av Android HAL och Linux
Erfarenhet av AUTOSAR
Vana av Git, Jenkins, Jira och testverktyg (jUnit, Mockito, Espresso m.fl.)
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska
Giltigt arbetstillstånd i Sverige
Meriterande: Embedded Linux, Python, RxJava/QNX, fordonserfarenhet, agil metodik.
Du är en lagspelare med teknisk bredd, god kommunikationsförmåga och passion för innovation.
Jappa – en vassare väg till uppdrag inom e-handel och tech.
Ansökan
För att kunna ansöka till Jappas uppdrag behöver du skapa en konsultprofil i vår plattform och sedan skicka in din ansökan. Genom att göra detta blir din kompetens även synlig för andra uppdragsgivare som letar efter e-handelskonsulter inför framtida uppdrag. Lägg ner 10-15 minuter på att skapa din konsultprofil idag för att vara i spel för spännande e-handelsprojekt!
Om Jappa
Vi har ersatt gammelmäklare med en smart marknadsplats, branschkunskap, kvalitetssäkrade processer och AI. Resultatet är tydligare matchningar, snabbare besked och nöjdare både konsulter och kunder.
Med Jappa blir det enkelt att hitta rätt uppdrag. Hos oss får du tillgång till en bred mix av möjligheter inom e-handel och tech – allt från kortare frilansuppdrag till längre engagemang och rekryteringar.
Jappa är en talent-as-a-service-lösning där du som konsult står i centrum. Vi strävar alltid efter att matcha dig med uppdrag där du verkligen kan göra skillnad och utvecklas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Terms AB
(org.nr 556986-8606), http://www.jappa.jobs Jobbnummer
9962309