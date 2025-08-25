Anbudsingenjör Lågspänning
2025-08-25
At ABB, we help industries outrun - leaner and cleaner. Here, progress is an expectation - for you, your team, and the world. As a global market leader, we'll give you what you need to make it happen. It won't always be easy, growing takes grit. But at ABB, you'll never run alone. Run what runs the world.
Roll och ansvarsområden
Vi söker en engagerad Anbudsingenjör som vill ha en nyckelroll i vår projektorganisation för att växa våra affärer inom lågspänningserbjudandet. Du kommer att stödja säljorganisationen och våra kunder i att fastställa de mest tekniskt lämpliga och kostnadseffektiva lösningarna för modernisering och underhåll av lågspänningssystem och -ställverk. Vi söker dig som har erfarenhet från elkraftsbranchen och gillar utmanande projekt, är ansvarstagande samt med struktur och kvalitet skapar hållbara lösningar för våra kunder. Du rapporterar till Manager Project Operations. Tjänsten är med fördel placerad i Västerås men andra orter beaktas.
Du ansvarar för att ta fram tekniska lösningar från förfrågningsunderlag till färdiga anbudsförslag, samt att tillsammans med projektledare och konstruktör paketera och stödja projekten enligt kundkrav och gällande standarder.
Du definierar och utvecklar vår lokala portfölj av produkter och tjänster inom lågspänning, med fokus på långsiktig framgång för både oss och våra kunder.
Du bidrar till att öka volym och lönsamhet genom att stötta framtagning av marknadsmaterial, produktutbildningar och prislistor.
Du fungerar som teknisk expert och kontaktperson gentemot fabriker vid lokal utveckling och anpassning av serviceerbjudandet för lågspänning, samt stödjer serviceingenjörer och kunder vid komplexa tekniska frågor.
Du arbetar självständigt men är en del av ett skickligt team med omfattande kontakt med säljare, kunder, projektledare, konstruktörer och leverantörer.
Du är engagerad, noggrann och gillar att arbeta mot uppsatta mål och deadlines.
Du är en driven och affärsmässig person med förmåga att kombinera teknisk kompetens med kundfokus och affärstänk.Publiceringsdatum2025-08-25Bakgrund
Du har goda tekniska kunskaper inom elkraft som du anskaffat dig genom lång erfarenhet i likande roller eller praktiska erfarenhet som t.ex. servicetekniker. Det är meriterande, men inget krav, om du även har en högskoleingenjörs examen med inriktning elkraft.
Du har god teknisk förståelse för elsystemets uppbyggnad, särskilt inom lågspänning. Meriterande av erfarenhet av ABB:s produkter såsom lågspänningsbrytare, LSp-ställverksfack och lösgrupper.
Du har kunskap om elsäkerhetsprinciper och praxis.
Du är en innovativ och affärsmässig person med starkt driv att utveckla och förbättra tekniska lösningar.
Du är relationsbyggande och har god kommunikativ förmåga, både internt och externt, på svenska och engelska i tal och skrift.
Du har B-körkort, vilket är ett krav då resor ingår i tjänsten.
Meriterande om du har kunskap och erfarenhet av konstruktion i ElProCad och/eller elMaster
Det här erbjuder vi dig
Ta ansvar, dela med dig av modiga idéer och uppnå konkreta resultat hos oss. Du kommer att utvecklas genom praktisk erfarenhet, mentorskap och livslångt lärande som är anpassat till dina mål. Här gör ditt arbete inte bara skillnad - det driver utvecklingen framåt.
Hos ABB får du förmåner som stöttar dig genom hela din karriär - i allt från hälsa till pension.
Mer om oss
ABB Electrification Service är en ledande aktör inom eftermarknadstjänster för elkraftsanläggningar, med fokus på låg- och mellanspänningsställverk. Vi finns representerade över hela Sverige - från Gällivare till Malmö - och arbetar nära våra kunder för att maximera tillgänglighet, tillförlitlighet och miljöprestanda.
Vi täcker hela anläggningens livscykel, från idrifttagning till utbyte. Hos oss arbetar du självständigt i ett kompetent team med anbudsingenjörer, konstruktörer och projektledare, samt i nära samarbete med säljare, servicekoordinatorer, avtalsledare, administratörer och våra serviceingenjörer ute på fältet.
Med cirka 60 medarbetare på tio orter erbjuder vi ett brett produktprogram och hjälper kunder inom bland annat papper & massa, järnverk, energibolag, elnät, VA, kemi och gruvindustri att säkra driften av sin installerade bas.
Rekryterande chef Andreas Norgren, +46 706 16 45 57, svarar gärna på dina frågor om tjänsten. Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Senad Hujic, +46 730 88 30 06; Unionen: Hannah Norén, +46 706 34 03 46; Ledarna: Lenny Larsson, +46 706 32 85 47. Talent Partner Matilda Engman +46 72 461 21 92. Vi ser fram emot att läsa din ansökan i PDF-format. Sista ansökningsdag är 19 september. Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Notera att anställningsprocessen på ABB Sverige inkluderar en referenskontroll, ett drogtest och vid vissa rekryteringar även en utökad bakgrundskontroll.
Bli en av oss. Var med i teamet där framsteg sker, industrier förändras och ditt arbete formar världen. Run what Runs the world.
We value people from different backgrounds. Could this be your story? Apply today or visit www.abb.com
to read more about us and learn about the impact of our solutions across the globe. Så ansöker du
