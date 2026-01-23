Analytiker till Swedbank Piteå
Adecco Sweden AB / Bankjobb / Piteå Visa alla bankjobb i Piteå
2026-01-23
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Är du en självgående, noggrann person som gillar att bidra med positiv energi till arbetsgruppen? Då kan det vara just dig vi söker när Swedbank nu utökar sitt team!Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Som Analytiker på Swedbank erbjuds du en varierande roll i ett positivt och utvecklande arbetsklimat tillsammans med engagerade och hjälpsamma kollegor. Du kommer arbeta inom KYC och bli en del av en avdelning där de administrativa uppgifterna står i fokus och där arbetsdagarna präglas av variation, struktur och möjlighet till personlig utveckling.
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag, men består huvudsakligen av administrativa moment. I rollen som Analytiker kan det även ingå viss kundkontakt. Du arbetar mot dagliga mål, vilket innebär att du trivs i en miljö där uppföljning, statistik och målsättning är en naturlig del av vardagen.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är inget krav då du får en introduktionsutbildning i början av din anställning.
Arbetstiderna är i grunden 08.30-17.00, men kan variera inom kontorstid dagtid.
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken, kunskapstörstande och har ett driv att utvecklas. Du är snabblärd, flexibel och effektiv i ditt arbetssätt. Som person är du social, kommunikativ och har en god datavana. Noggrannhet och ansvarstagande är viktiga egenskaper, då tjänsten kräver både samarbete i team och förmåga att arbeta självständigt.
Tidigare erfarenhet av administrativa uppgifter, analytiskt arbete eller ekonomirelaterade roller är meriterande, men inget krav. Vi ser gärna att du trivs i ett flexibelt arbetsklimat där eget ansvar och struktur går hand i hand.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tjänsten som Analytiker på Swedbank är ett konsultuppdrag med start i januari och med en tjänstgöringsgrad på 100%. Uppdraget kommer pågå till och med maj 2026 men med stor chans till förlängning.
Som konsult får du en anställning i Adecco Sweden. Självklart har vi kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och rabatt på träningskort. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Då vi på Adecco samarbetar med många attraktiva företag som anlitar oss för sina personalbehov finns också chans att du erbjuds tjänster som aldrig når den öppna marknaden.
Om ansökan
Rekryteringsarbetet sker löpande. Vänta inte med din ansökan! Bifoga CV och personligt brev och ansök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök".
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare på Adecco:
Marie Sohlman - marie.sohlman@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Marie Sohlman Jobbnummer
9700550