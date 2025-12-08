Analytiker till Säkerhetsavdelningen
2025-12-08
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Migrationsverkets Säkerhetsavdelning är en del av huvudkontoret och har det övergripande ansvaret för säkerhet och beredskap i myndigheten.
Vid Säkerhetsavdelningen arbetar specialister med informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, krisberedskap och civilt försvar, internutredning, medarbetarskydd och övriga säkerhetsfrågor inom hela spannet från verksamhetsskydd till säkerhetsskydd.
Kansliet växer och vi söker därför en analytiker. Kansliet har arbetsuppgifter kopplade till verksamhetsplanering, handläggningsordning, beredningsgång, administration av avdelningens ärendehanteringssystem, att genomföra utredningar och andra uppdrag, ta fram beslutsunderlag till avdelningens chefer, samordna rapportering och skriva remissvar. Kansliet har också uppdrag inom säkerhetsskydd och är till stor del ingången för externa och interna frågor till avdelningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som analytiker ansvarar du för att hantera information som är av relevans för Säkerhetsavdelningens och myndighetens arbete. Det innebär att du inhämtar, analyserar, gör bedömningar samt ger rekommendationer gällande åtgärder, i vilka du också kan vara en aktiv del av. Att samarbeta, koordinera, säkerställa helhetsperspektivet, paketera komplex information så att den blir lättöverskådlig för chefer och medarbetare samt att involvera samverkanspartners såväl internt som externt är viktigt för denna tjänst. Arbetet präglas av en stor variation av arbetsuppgifter. Du skapar struktur, identifierar förbättringsområden och förutsättningar för delaktighet och medverkar aktivt till en kultur av ansvarstagande och utveckling.
Vem är du?
Du är strukturerad, analytisk och har ett brett synsätt. Du arbetar mot uppsatta mål och har förmåga att se helheten och dess delar, vilket gör att du kan ge välgrundade bedömningar och rekommendationer även i tider av förändring. Du är självgående och trygg i dig själv, uppvisar ett mycket gott omdöme samtidigt som du skapar engagemang och bygger goda samarbeten. Du har en hög integritet och kan balansera viktig information, förutser och kan balansera konsekvenser och ställningstaganden.
Tjänsten ställer mycket höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning (minst 120 hp) inom relevant område eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
- Erfarenhet av informationshantering
- Erfarenhet av analytiskt arbete
- Flerårig erfarenhet av säkerhetsarbete i offentlig verksamhet, främst statliga myndigheter
- Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
- Förståelse och kunskap om Migrationsverkets organisation och uppdrag
- Kunskap om och erfarenhet av Migrationsverkets interna processer
- Erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete och goda kunskaper om gällande lagstiftning
- Erfarenhet av att leda projekt eller utvecklingsarbete
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan bli aktuellt
Arbetstider: Förtroendearbetstid
Placering: Sundbyberg eller Norrköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.html.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 6 januari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
