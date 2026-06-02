Analytiker till Protector Försäkring
2026-06-02
Är du finsktalande och vill du arbeta i ett snabbväxande och utmanande försäkringsbolag där analys, affär och entreprenörsanda står i centrum? Protector Försäkring söker nu en analytiker som vill kombinera stark analytisk förmåga med affärsdriv och bidra till fortsatt tillväxt i Norden. Här får du möjlighet att arbeta i en prestationsorienterad miljö med stort eget ansvar, högt tempo och engagerade kollegor.
Om bolaget
Protector Försäkring är en del av det Oslobörsnoterade bolaget Protector Forsikring ASA. Sedan starten 2004 har de vuxit snabbt och lönsamt och är idag etablerade i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Finland och Frankrike med över 550 medarbetare.
Bolaget erbjuder försäkringar till företag och offentliga verksamheter genom utvalda försäkringsmäklare och är utmanaren på alla marknader där de verkar. Kulturen präglas av höga ambitioner, stort eget ansvar och en stark vilja att tänka annorlunda. Problem som möjligheter och medarbetarna uppmuntras till att utmana etablerade arbetssätt, fatta egna beslut och driva utveckling framåt.
Tjänsten är placerad i Tändstickspalatset i centrala Stockholm. Rollen är på heltid med flexibel arbetstid och hybridarbetsmodell. Start sker omgående eller enligt överenskommelse.
Om rollen
Som analytiker blir du en del av analysavdelningen som idag består av 14 personer med bakgrund från bland annat KTH, LTH, Lunds universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Handelshögskolan. Avdelningen har det övergripande lönsamhetsansvaret och arbetar huvudsakligen inom underwriting, förnyelser och strategiska utvecklingsprojekt.
I rollen arbetar du bland annat med:
Prissättning och underwriting av försäkringar
Lönsamhetsanalyser och uppföljning
Analys av nya segment och affärsmöjligheter i Sverige, Finland och övriga Skandinavien
Utveckling av analysverktyg, modeller och automatiseringar
Prognosarbete och projektledning
Hantering och analys av stora datamängder
Arbetet är varierande och kombinerar affärsförståelse med avancerad analys. Du arbetar dagligen i verktyg som Excel, SQL, R och Python.
Om dig
Vi söker dig med en stark analytisk och matematisk sinne som motiveras av att arbeta i en snabbfotad och prestationsorienterad miljö. Du trivs med ansvar, är självgående och gillar att utmana både dig själv och etablerade arbetssätt.
Vi ser gärna att du har:
Civilingenjörsexamen inom exempelvis teknisk fysik, teknisk matematik eller liknande utbildning med tung matematisk inriktning
Mycket god analytisk förmåga och starka studieresultat
Erfarenhet av eller stort intresse för SQL, R, Python, Matlab eller liknande
Goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper i svenska, finska och engelska, både i tal och skrift
Tidigare erfarenhet inom exempelvis data science eller försäkring är meriterande, men det viktigaste är din analytiska höjd, problemlösningsförmåga och vilja att utvecklas.
Som person är du:
Ambitiös och målinriktad
Strukturerad och kvalitetsmedveten
Affärsorienterad och kommunikativ
Initiativtagande och ansvarstagande
Lösningsorienterad och nyfiken
En lagspelare som samtidigt arbetar självständigt
Hos Protector får du stora möjligheter till individuell utveckling och chansen att växa tillsammans med bolaget.
I denna rekrytering samarbetar Protector Försäkring med MultiMind Bemanning. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
