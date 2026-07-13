Analytiker med kunskaper i ryska
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2026-07-13
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker analytiker med ryska kunskaper och som har intresse för militära förhållanden. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som analytiker hör du till en enhet inom avdelningen för Signalunderrättelser. Avdelningen arbetar med inhämtning av råmaterial, bearbetning samt analys och levererar underrättelserapporter och andra tjänster till myndighetens uppdragsgivare.
I rollen som analytiker har du en central roll i att omvandla information till insikter som gör skillnad. Du ansvarar för ett eller flera arbetsområden där du arbetar både operativt och strategiskt med att följa, analysera och bedöma utvecklingen inom produktionsområdet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär bland annat att:
Samla in, förstå och översätta information, delvis på ryska och engelska
Bearbeta och analysera olika typer av data, information och underlag
Följa utvecklingen inom produktionsområdet och identifiera mönster, trender och avvikelser
Ta fram rapporter och presentationer samt anpassa produktionen efter mottagarens behov
Du arbetar i en verksamhet där omvärlden ständigt förändras och där nya frågeställningar snabbt kan uppstå. Därför behöver du vara bekväm med att växla mellan olika arbetsuppgifter, hantera förändrade prioriteringar och anpassa dig till nya förutsättningar. Du ser förändring som en naturlig del av arbetet och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya områden utan att tumma på kvalitet eller noggrannhet. Vi ser att du har ett starkt intresse för försvar och militära frågor samt totalförsvaret.
Tjänsten innebär arbete i en verksamhet där sekretess är en självklar del av vardagen. Vidare har du har frekvent kontakt med både interna och externa kontaktytor. Tjänsteresor inrikes och utrikes kan förekomma.
Du kan
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning
God datavana
God läs- och hörförståelse i ryska
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Relevant utbildning inom försvars- och säkerhetsområdet, det militära området, totalförsvaret samt underrättelsearbete
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga – Du arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Självgående – Du tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
Flexibel – Du har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
Språklig analytisk förmåga – Du förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna. Producerar egna dokument av hög kvalitet.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
(http://www.fra.se/).
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
(http://www.ncsc.se/)
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov/tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-08-09.
Referensnummer 2025FRA79-5.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: Analytiker, militären, bearbetning, underrättelse, underrättelsetjänst, ryska, totalförsvar
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025FRA79-5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA, Signalunderrättelse Kontakt
Rekryterande chef rekrytering@fra.se 010-557 46 00 Jobbnummer
10000656