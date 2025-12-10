Analytiker inom kollektivtrafik
2025-12-10
Vill du vara en del av en verksamhet som är en förutsättning för att samhället ska fungera? Vill du vara med och göra hållbart resande till norm?
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland.
Varje dag reser 410 000 personer med oss. Det är ett uppdrag som är viktigt i det stora och det lilla, för varje enskild resenär och för att vår region ska utvecklas. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen.
Uppdraget kräver ständig utveckling - och här spelar du en nyckelroll. Som analytiker bidrar du till att förvandla data till insikter som gör kollektivtrafiken bättre och du bidrar till att forma framtidens hållbara resande. Hos oss får du arbeta med samhällsnytta, ny teknik och engagerade kollegor som delar din vilja att förstå, utveckla och förbättra.
Som analytiker i Team Business Intelligence & Dataanalys blir du en viktig länk mellan verksamheten och kompetenser inom BI & Dataanalys. Du hjälper organisationen att förverkliga sina behov av data och insikter för bättre beslut och uppföljning.
I rollen omvandlar du stora mängder data till kunskap som får konkret betydelse - för våra resenärer och för våra kollegor. Du är med och skapar den förståelse som gör att vi kan bli effektivare.
Du kommer att:
- analysera, strukturera och visualisera data för att ge verksamheten rätt beslutsunderlag
- ta fram analysmodeller och datavisualiseringar
- tillgängliggöra statistik genom interaktiva rapporter i Power BI
- hämta, bearbeta och förädla data från olika källor
- genomföra analyser som leder till konkreta förbättringar i verksamheten
Du arbetar bland annat med trafikdata från fordon, resandestatistik, försäljnings- och kunddata. Exempel på uppdrag kan vara att analysera resmönster, beräkna effekter av förändringar i biljettsortiment, eller utveckla modeller för restider och kundnöjdhet.
Du blir en del av ett engagerat team på cirka 15 personer, varav 5 analytiker. Tillsammans utforskar ni data, delar insikter och stöttar varandra i att utveckla både arbetssätt och verksamhet. Vi värdesätter samarbete, nyfikenhet och en vilja att bidra - både till gruppen och till Västtrafiks uppdrag.
Västtrafik som arbetsplats:
Vi är många som jobbar på Västtrafik, med olika bakgrund och kompetens. Gemensamt har vi ett stort engagemang och en gemensam vision, en framtid där hållbart resande är en norm. Det händer alltid mycket hos oss. Vi växer och utvecklas i samklang med vad våra resenärer och samhället kräver av oss. Vi är vakna och nyfikna och i ständig förändring. Samtidigt har vi en arbetsplats med möjlighet till utveckling och fördjupning som erbjuder trygghet, stabilitet och goda förmåner.
Vem är du?
Vi söker dig som är datadriven, nyfiken och har verksamhetens behov i fokus. Du gillar att förstå helheten, identifiera förbättringar och skapa ordning i komplexa sammanhang.
Du har god förmåga att planera, strukturera och driva ditt arbete framåt och trivs i samarbeten med människor från olika delar av organisationen. Du är kommunikativ, lyhörd och delar gärna med dig av din kunskap.
Du är också lösningsorienterad, prestigelös och bidrar till en positiv laganda - vi är ett glatt och engagerat gäng och vi ser fram emot att välkomna dig!
Kvalifikationer:
- Relevant akademisk examen - o För att lyckas i rollen som analytiker har du högskoleutbildning inom t.ex. IT/teknik eller samhällsvetenskap med kvantitativ inriktning.
- Tidigare erfarenhet av liknande arbete - o Du har jobbat i minst ett par år inom områdena Business Intelligence eller analys.
- Programmering - o Du har erfarenhet av programmering och gärna av SQL.
- Engelska - o I teamet för Business Intelligence & dataanalys är arbetsspråket både svenska och engelska, du behöver därför kunna båda språken.
Meriterande:
Vana att arbeta med stora mängder data Kunskap inom trafikanalys Programmeringsspråk Python eller R Erfarenhet av att utveckla rapporter i avancerade analys- och visualiseringsverktyg som Power BI, Tableau eller Qlik
- Tidigare erfarenheter av Microsofts plattform Azure
Tidigare erfarenheter av analysplattformen Databricks
Villkor och ansökan:
- Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare. Vi möjliggör ett flexibelt arbetsliv bl.a. genom arbete både på distans och på plats.
Våra medarbetare är olika. Alla behövs. Vi vet att olikheter berikar oss och gör oss bättre.
Vill du vara med och utveckla det hållbara resandet i Västra Götaland?
Då tror vi att du passar hos oss.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Göteborg. Resor till våra olika kontor i Västra Götalandsregionen kan förekomma. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Lisa Nordberg; lisa.nordberg@vasttrafik.se
Vill du vara med och göra kollektivtrafiken datadriven?
Välkommen med din ansökan!
