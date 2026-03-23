Analytiker
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) står inför en spännande utveckling med fler uppdrag och fortsatt tillväxt. Nu söker vi analytiker till Stockholm som vill vara med och utveckla den statliga tillsynen och tillståndsprövningen - för en tryggare och mer säker vård och omsorg.
Om jobbet
Som analytiker arbetar du med datadriven analys och myndighetens statistikproduktion. Du kommer bland annat arbeta med:
• Modellering, för att kvantitativt kunna arbeta med t.ex. riskbaserad tillsyn, kvalitet, patient- och brukarfokus samt analys av oseriösa och kriminella aktörer.
• Att utveckla myndighetens egna datakällor med avseende på kvalitet och användbarhet.
• Att samla in och bearbeta statistik från olika datakällor från interna eller externa förfrågningar. Myndigheten arbetar med statistikprogrammet R
• Ta fram underlag till rapporter och andra skriftliga sammanställningar
• Bidra till utveckling av indikatorer och analysmodellerIdentifiera riskområden, mönster och trender i verksamheter inom IVO:s tillsyns- och tillståndsuppdrag
Du arbetar ofta i flera uppdrag samtidigt, i nära samarbete med olika professioner och funktioner inom myndigheten. Arbetet är teambaserat och präglas av helhetsperspektiv, samarbete och utveckling - samtidigt som du förväntas kunna driva delar av arbetet självständigt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning med placering i Stockholm.Publiceringsdatum2026-03-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot kvantitativa metoder, eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
• minst 3 års dokumenterad och relevant erfarenhet samt metodkunskap av kvalificerat kvantitativt analysarbete.
• aktuell erfarenhet av statistikprogram, exempelvis R, SAS eller STATA
• god förmåga att analysera komplexa frågor och presentera slutsatser på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
• dokumenterad erfarenhet av att ta fram strukturerade och kvalitativa PM och andra skriftliga underlag.
• mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
För att lyckas i rollen söker vi dig som har en mycket god samarbetsförmåga och som trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du har en stark analytisk förmåga och du kan omsätta komplex information till tydliga slutsatser. Din kommunikativa styrka gör att du kan förmedla budskap på ett klart, koncist och förtroendeingivande sätt, både muntligt och skriftligt.
Vi värdesätter också att du har förmåga att se helheten och samtidigt vara lösningsinriktad när utmaningar uppstår. Med en god känsla för struktur kan du förhålla dig till det övergripande målet och skapa framdrift i arbetet.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du även har:
• erfarenhet av analysarbete inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst.
• dokumenterad arbetslivserfarenhet av analysverksamhet vid central förvaltningsmyndighet eller annan kunskapsmyndighet
Detta kan IVO erbjuda dig
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: Arbeta hos oss | IVO.seSå ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna. I denna rekrytering används arbetsprov som en del i processen.
Ansök senast den 12 april 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: Arbeta hos oss | IVO.se
Analysavdelningen driver ett omfattande och spännande arbete för att utveckla en mer riskbaserad och datadriven tillsyn och har en strategisk roll för myndigheten. Avdelningen utgör en del av kärnverksamheten där samarbete med tillsyn och tillståndsprövning är en viktig del. Vid avdelningen arbetar idag cirka 70 medarbetare vid fyra enheter med uppdrag inom analys, statistik, register och upplysningstjänst. Målet är att bidra till en träffsäker och enhetlig tillsyn och dela med oss av vår kunskap.
IVO bidrar till en trygg och säker vård och omsorg
IVO står för engagemang och bred kunskap om svensk vård och omsorg. Vi granskar, drar lärdomar och arbetar för att vården och omsorgen ska bli bättre och säkrare - alltid med fokus på patienter och brukare.
Myndigheten har cirka 800 medarbetare. Tillsyn bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet, medan tillståndsprövning, analys, planering, kommunikation samt verksamhetsstöd finns i Stockholm, liksom generaldirektörens stab.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Fast månadslön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/
https://www.ivo.se/
