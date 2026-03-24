Analytiker - Kundfokuserad språk- och dataanalys
Parlametric AB / Marknadsföringsjobb / Lund Visa alla marknadsföringsjobb i Lund
2026-03-24
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Parlametric AB i Lund
Analytiker - Kundfokuserad språk- och dataanalys
Vill du använda data för att skapa verklig affärsnytta och bidra till verksamhetsutveckling? Brinner du för kundrelationer, affärsutveckling och att vara rådgivande partner - inte bara leverantör? Då är det här rollen för dig!Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Som analytiker på Parlametric har du en nyckelroll i att hjälpa våra kunder att förstå och agera på insikter från komplexa datamängder. Utöver att bearbeta och analysera data tar du en aktiv roll i att bygga starka kundrelationer, delta vid kundmöten och fungera som rådgivande samtalspartner. Du är lika trygg med att tolka statistik som att kommunicera insikter och rekommendationer till både ledare och medarbetare hos våra uppdragsgivare.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Självständigt planera, analysera och tolka data ur flera kanaler med stöd av vår AI-plattform
• Omvandla analysresultat till inspirerande, kundanpassade rapporter och visualiseringar
• Presentera insikter och rekommendationer på ett pedagogiskt och engagerande sätt i dialog med kund - såväl i digitala möten som på plats hos kund
• Följa upp och diskutera resultat med olika delar av kundens organisation
• Identifiera och driva förbättringsförslag både internt och i kundens verksamhet
• Stärka och utveckla våra kundrelationer genom proaktiv dialog, rådgivning och löpande stöd
Vi söker dig som:
• Har en eftergymnasial utbildning inom t.ex. statistik, datavetenskap, samhälls- eller beteendevetenskap, ekonomi eller liknande relevant område
• Har stark kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
• Är trygg i att hålla kundmöten och presentera både data och affärsinsikter på ett inspirerande och förtroendeingivande sätt
• Är intresserad av ny teknik och driven av att förklara och visualisera komplex information på ett lättbegripligt sätt
• Är initiativrik, ansvarstagande och relationsbyggande
Vi erbjuder:
• En nyckelroll i ett framtidsbolag där kundrelationer står i centrum för verksamheten
• Mycket kundkontakt och stort ansvar för kvalitet och presentationer
• Möjlighet att arbeta med de modernaste verktygen inom språk- och dataanalys
• Direkt påverkan på våra kunders verksamhetsutveckling
• Korta beslutsvägar, stort inflytande och möjlighet att snabbt växa i din roll
Anställningsformen är tillsvidare med provanställning de första 6 månaderna. Tjänstepension enligt ITP från det att du fyllt 25 år samt friskvårdsbidrag erbjuds.
Om Parlametric
Parlametric är ett företag som använder den senaste teknologin inom språkanalys. Med hjälp av Parlametrics AI-baserade analysverktyg hjälper vi våra kunder att optimera verksamheter och förstå sina målgrupper på djupet. Vi analyserar kvalitativ kommunikation från flera olika datakällor - från kundservice och säljsamtal, till undersökningar och sociala medier. Våra analyser ger kunderna unika affärsinsikter och möjligheter till konkret utveckling. Vi är idag 17 anställda med kontor i centrala Lund.
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning de första 6 månaderna
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Lund
Företag: Parlametric
Ansökan
Skicka ditt CV och personliga brev till daniel@parlametric.com
. Märk din ansökan med "Analytiker - Ansökan". Vi anställer löpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: Daniel@parlametric.com Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Parlametric AB
(org.nr 559112-4556)
Grönegatan 4 B (visa karta
)
222 24 LUND Kontakt
CFO
Daniel Rosengren daniel@parlametric.com 0704962552 Jobbnummer
9816845