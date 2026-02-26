Analysingenjör inom strukturmekanik
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 750 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Vill du jobba med tekniska beräkningar som har verklig betydelse? Söker du en arbetsplats där samarbete, innovation och kunskapsdelning står i centrum?
Vi på BAE Systems Bofors söker nu beräkningsingenjörer inom strukturmekanik som vill bidra till utvecklingen av framtidens försvarssystem med teknik i världsklass.
Våra värderingar lägger grunden
Våra värderingar utgör grunden för allt vi gör. Hög kvalitet, professionalism, innovation och pålitlighet genomsyrar hela vår organisation. Vi, tillsammans med våra underleverantörer, strävar alltid efter teknisk excellens och att ifrågasätta gamla sanningar. I en orolig omvärld är försvarsindustrin viktigare än någonsin, och vi på BAE Systems Bofors tar därför vårt ansvar på största allvar. Nu söker vi dig som vill hjälpa oss att fortsätta säkra försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över.
Bli en del av vårt engagerade team
Hos oss blir du en del av sektionen Teknisk Analys Strukturmekanik, en viktig del av enheten Forskning och Teknologier inom Utvecklingsavdelningen. Vi är ett engagerat och teknikdrivet team på cirka 20 personer, där vi tillsammans jobbar med stridsdelsfysik, strukturmekanik och materialteknik.
Vi tror på innovation genom samarbete och värdesätter en öppen kultur med högt i tak, där teknik och kunskapsdelning står i fokus. Här får du möjligheten att bidra till spännande utvecklingsprojekt, samtidigt som du växer både professionellt och personligt.
Hos oss möter du både nyfikna kollegor i början av sin karriär och erfarna experter med djup teknisk kompetens - en dynamisk miljö där erfarenhet och nytänkande går hand i hand.

Om tjänsten
Som beräkningsingenjör arbetar du med analyser för pjäser och ammunition, med verktyg som ANSYS och Matlab. Du bidrar till beslut kring produktens funktion, hållfasthet och säkerhet.
I arbetet får du möjlighet att genomföra avancerade beräkningar, såsom statiska, dynamiska samt modal- och stabilitetsanalyser. Utöver simuleringar arbetar du med planering, genomförande och analys av mätningar från både labbtester och tester på faktiska produkter. Detta ger värdefull input till beräkningar och kopplar teori till verklighet.
Vi jobbar i tvärfunktionella team vilket innebär att du ofta deltar i flera projekt samtidigt där du ansvarar för att ta fram beslutsgrundande underlag rörande våra befintliga och framtida produkters prestanda, funktion och säkerhet med avseende på hållfasthet och verkan.
Vi nyttjar både kommersiella och egenutvecklade programvaror för våra simuleringar och satsar på kontinuerlig kompetensutveckling. Interna och externa utbildningar samt internationella konferenser och workshops är därför något du kan förvänta dig.
Hos oss är arbetet flexibelt, med möjlighet till distansarbete någon dag i veckan. Gillar du att resa? Då finns det goda chanser till det, men det är inget krav.

Kvalifikationer
- Civilingenjörsexamen inom maskinteknik, farkostteknik, teknisk fysik, eller har utbildning/erfarenhet som bedöms vara likvärdig eller högre.
- Forskarutbildning eller stark vetenskaplig förankring är meriterande.
- Goda kunskaper inom strukturmekaniska beräkningar och simuleringar.
- God förståelse i ANSYS, eller annan kommersiell FEM-mjukvara.
- Programmeringsvana, t.ex. i Python och Matlab är meriterande.
- Goda kunskaper i svenska och engelska.
Som person är du engagerad och driver ditt arbete framåt med ansvar och struktur. Du trivs i en miljö där samarbete är en naturlig del av vardagen och har god kommunikativ förmåga. Rollen innebär att du växlar mellan olika uppgifter och projekt, vilket kräver flexibilitet och förmåga att prioritera.
Att arbeta hos oss
Som tillsvidareanställd på BAE Systems Bofors får du ta del av flera förmåner, som vårt aktieprogram, friskvårdsbidrag och föräldralön. Dessutom arrangerar vi uppskattade sociala aktiviteter och ger dig tillgång till ett modernt och välutrustat gym. Utöver det har vi ett tryggt och närvarande ledarskap där medarbetarskapet står i centrum.
Vi är stolta över vår familjära atmosfär där professionalism och gemenskap går hand i hand. Vi ser och stöttar varandra vilket skapar en arbetsplats där expertis och relationer samspelar. På BAE Systems Bofors blir du en del av ett innovativt och professionellt företag som gör skillnad på riktigt.
Information och ansökan
Vi jobbar med löpande urval i den här rekryteringsprocessen, vilket betyder att tjänsterna kan komma att bli tillsatta innan annonstiden löper ut. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
BAE Systems Bofors eftersträvar en jämnare könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande. Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav om visst medborgarskap förekomma.
Placering: Karlskoga eller Karlstad
Start: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
- Henrik Jackman, Chef Teknisk Analys Strukturmekanik, 0586-733921
- Lisa Beckman, HR-konsult, 0723 83 88 53

Facklig kontakt
Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586-733 362
Ulf Johansson, Unionen, 0586-733 357
Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/75". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Bofors AB
(org.nr 556204-1904) Arbetsplats
BAE Systems Bofors AB Kontakt
Lisa Beckman 0723838853 Jobbnummer
9765775