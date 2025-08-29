Analys- och skrivstark utredare, vikariat
Skolinspektionen arbetar för en skola där alla elever får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn, elever och vuxenstuderande ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Verksamheten innehåller fem grenar: planerad tillsyn, planerad kvalitetsgranskning, tematisk kvalitetsgranskning, tillsyn utifrån individärenden samt bedömning av tillstånd för fristående skolor. Vi finns på orterna Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Då en av våra kollegor går på föräldraledighet söker vi nu en engagerad medarbetare som vill arbeta med oss. Är du den vi söker?
Vi söker nu en utredare till ett vikariat på Enheten för analys och rapport. Enheten har uppdraget att analysera och sammanställa iakttagelser från inspektion i rapporter, och ingår i Analys- och statistikavdelningen på Skolinspektionens huvudkontor i Stockholm. Syftet med rapporterna är att nå ut bredare med våra iakttagelser än till de inspekterade verksamheterna.
Enheten ansvarar också för återrapportering av regeringsuppdrag. Övrigt förekommande arbetsuppgifter är att bidra till myndighetens samlade uppdrag genom att bidra till verksamhetsutveckling och myndighetens årsrapport, svara på remisser mm.
Denna tjänst innebär att genomföra kvalificerat utredningsarbete, mer specifikt att analysera underlag efter inspektion och att sammanställa och presentera iakttagelserna i intresseväckande rapporter och andra underlag. Du kommer även att medverka i enhetens övriga arbetsuppgifter.
Vi erbjuder ett kvalificerat och varierat arbete med möjligheter att utvecklas som utredare tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor.
Vi söker dig som har
• högskoleexamen i pedagogik, samhällsvetenskapligt ämne, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant
• aktuell arbetslivserfarenhet av att skriva kvalificerade analyserande underlag och rapporter
• aktuell arbetslivserfarenhet av arbete med kvalitativa utredningsmetoder
• mycket god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska
Det är meriterande med
• god kunskap om det svenska skolsystemet
• tidigare erfarenhet från tillsyn/inspektion inom statlig eller kommunal verksamhet
För att trivas i rollen är det viktigt att du är aktiv och snabbt kan sätta dig in i nya områden, att du har god analytisk förmåga och tar ansvar för ett gott resultat. Du har ett flexibelt förhållningssätt, är öppen för att ge och ta emot konstruktiv återkoppling och vill dela med dig av erfarenheter och idéer för att bidra till utveckling och lärande. Rollen ställer krav både på samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt, lösningsfokuserat och prestigelöst. Du behöver ha en mycket god förmåga att kunna planera ditt arbete och kunna hantera flera parallella uppdrag.
Personliga egenskaper, förmågor och motivation samt kompetenser kommer att tillmätas stor vikt.
Tjänsten är en visstidsanställning med placeringen på huvudkontoret i Stockholm. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse och fram till och med 31 december 2026.
Våra förmåner omfattar goda möjligheter till friskvård med friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, möjlighet till överenskommelse att distansarbeta del av tid, samt nyrenoverade fina lokaler. Vi har ett aktivitetsbaserat arbetssätt med goda möjligheter till varierade arbetsplatser.
Skolinspektionen värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Våra värdeord är trovärdighet, tydlighet och tillgänglighet.
Klicka på ansök nedan, bifoga personligt brev och cv. Välkommen med din ansökan senast den 20 september 2025. Ansökan har dnr: 2025:7655.
Frågor
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Camilla Thinsz Fjellström.
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekrytering@skolinspektionen.se
. Fackliga företrädare är Mattias Ryd, (Ofr-s) och Rebecka Rasmuson (Saco-s).
Samtliga nås via växeln tfn 08-586 080.
Skolinspektionen har tagit ställning till rekryteringskanaler och önskar inte kontakt med mediesäljare gällande förslag till rekryteringslösningar.
Enligt överenskommelse
