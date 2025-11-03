AML-Handläggare
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi på Recruitive älskar talanger - är du nästa AML stjärna?
Just nu söker vi en driven och ansvarsfull AML-handläggare som vill ta nästa steg i karriären. Är du redo för nya utmaningar och har erfarenhet av AML-frågor? Då är det dags att hoppa på tåget - ansök redan idag!
Tjänsten:
Visstidsanställning med start omgående och till årsskiftet (med chans till mer!).
Vad väntar dig?
Du blir en del av ett sammansvetsat team hos ett internationellt, framgångsrikt och expansivt företag inom bank och finans - med huvudkontor mitt i centrala Stockholm.
Vi kickstartar med en introduktionsutbildning så att du får alla verktyg du behöver för att lyckas. Här satsar man på att du känna dig som en del av gänget från dag ett!
• Operativt arbete med AML-frågor
• Aktivt arbete med ODD:er
• Transaktionsmonitorering
• KYC-utredningar
• Delta i projekt och initiativ
• Research på marknader
• Efterarbete vid rapportering av misstänkt beteendeKvalifikationer
• Erfarenhet av AML-arbete inom bank
• Flytande svenska och god engelska
Vem är du?
Vi tror att du är:
• Strukturerad
• Målmedveten
• Noggrann
• Driven
Vad erbjuder vi?
• Utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag
• Kontorstider
• Fina lokaler i centrala Stockholm
• Månadslön: 35 000 kr
Har du viljan att hjälpa? Trivs du med att göra skillnad och skapa relationer? Då är detta jobbet för dig!
