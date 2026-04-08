AML Investigator/Utredare
Vi söker nu en AML Investigator/Utredare för ett konsultuppdrag där du arbetar operativt med penningtvättsfrågor i en reglerad verksamhet med tydliga krav på kvalitet och noggrannhet i utredningsarbetet. Uppdraget passar dig som vill utveckla din specialistkompetens inom AML och trivs med att arbeta strukturerat.Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
I rollen som AML Investigator/Utredare arbetar du i ett konsultuppdrag med operativa uppgifter inom penningtvätt och kundkännedom. Du hanterar kundkännedomsprocesser, genomför utredningar och säkerställer efterlevnad av gällande regelverk. Uppdraget är på heltid och innebär ett nära samarbete med andra specialister inom regelefterlevnad och risk.
Ansvarsområden
• Genomföra KYC analyser för företagskunder
• Utföra EDD utredningar vid förhöjd risk
• Hantering av transaktionsmonitoreringslarm
• Identifiera och analysera avvikelser
• Inhämta och verifiera information från externa källor såsom Bolagsverket, Skatteverket och sanktionslistor
• Dokumentera och rapportera utredningsresultat enligt interna riktlinjer och regelverk
Lämplig bakgrund
• Minst 6-12 månaders praktisk erfarenhet av operativt AML arbete för företag
• Erfarenhet av KYC och EDD
• God kännedom om Penningtvättslagen (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11)
• Förståelse för begrepp såsom verklig huvudman och PEP
• Mycket god svenska i tal och skrift
• God systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya digitala verktygDina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget är du noggrann, strukturerad och har hög integritet. Du har ett analytiskt förhållningssätt och trivs med att arbeta metodiskt även när arbetsuppgifterna är rutinmässiga. Du är nyfiken, ifrågasättande och har förmågan att gräva djupare när något inte känns rätt, samtidigt som du håller ett stabilt tempo över tid.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga Konsultchefer Yaghma Davoudi-Kia på yaghma.davoudi-kia@sjr.se
eller Sandra Bruveris på sandra.bruveris@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-05-07.
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Carlsgatan 12A Skåne län (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
SJR Kontakt
Sandra Bruveris sandra.bruveris@sjr.se +46 70 632 34 00
9843215