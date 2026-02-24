AML/ CTF Officer - Surveillance
Northmill Bank är en svensk utmanarbank som är dedikerad till att revolutionera sättet vi hanterar och skyddar vår ekonomi. Vi skapar en annorlunda bankupplevelse, digital yet personal.
Northmill Bank grundades år 2006 och har vuxit till över 240 anställda i 3 länder, 5 000 företagskunder och 250 000 användare. Vi använder den senaste tekniken för att utveckla säkra, smarta och användarvänliga produkter för våra kunder. Det är våra privat- och företagskunder som är anledningen till varför vi gör det vi gör. Vi är ett 100% molnbaserat produktföretag där teknologi är drivkraften för att skapa smartare bankprodukter.
Ta chansen att vara en del av oss och vår resa!
Om rollen
Som AML/CTF Officer - Surveillance ansvarar du för att undersöka, bedöma och dokumentera ovanliga eller potentiellt misstänkta kundaktiviteter enligt gällande AML/CTF-lagar och interna rutiner. Du bidrar till att ärenden löses genom strukturerad analys, tydlig dokumentation, korrekt eskalering till seniora kollegor och rapportering till myndigheter vid behov.
Du rapporterar direkt till AML Manager - Surveillance och arbetar nära seniora AML/CTF Officers inom teamet. Rollen är operativ och hands-on, utan personalansvar, och passar dig som är analytisk, noggrann och strukturerad.
Ansvarsområden
Undersöka transaktionsövervakningslarm och avvikande kundaktiviteter
Granska kunders transaktionsmönster, volymer, motparter och geografisk exponering
Samla in och analysera information enligt interna rutiner
Dokumentera utredningar tydligt och strukturerat
Eskalera ärenden vid behov till Senior AML/CTF Officer eller AML Manager
Rapportera misstänkta aktiviteter till myndigheter via goAML
Hantera inkommande förfrågningar från banker, tillsynsmyndigheter och andra aktörer
Bidra till kvalitetssäkring, vägledning och standardisering inom teamet
Följ utveckling av regelverk, riktlinjer och typologier för finansiell brottslighetPubliceringsdatum2026-02-24Bakgrund
Relevant akademisk bakgrund inom ekonomi, finans, juridik, kriminologi eller liknande
Minst 2 års erfarenhet av AML/CTF, finansiell brottsprevention, transaktionsövervakning eller liknande operativa roller
God förståelse för transaktionsövervakning, utredningsmetodik och vanliga finansiella brottstyper
Analytisk, strukturerad och noggrann med hög integritet
God kommunikationsförmåga på engelska (svenska meriterande)
Vi erbjuder
Fantastiskt kontor på bästa läget i Stockholm med härliga ytor och vyer.
Ett självständigt arbete med möjlighet att påverka.
Stora utvecklingsmöjligheter.
Stöd för sportaktiviteter (5 000 kr i friskvårdsbidrag).
Livförsäkring.
Frukost och frukt på kontoret varje dag samt helig fika på fredagar.
Konferens utomlands vartannat år.
Regelbundna AW:s på fredagar och firade framgångar på kontoret.
Fun Facts
Vårt kontor blev utsett till Stockholms snyggaste kontor 2020.
Ta ett gympass två minuter bort eller en joggingrunda i stan.
Konferens utomlands vartannat år samt härliga "Northchill"-afterworks under året.
Ansök idag och bli en del av Northmill! Så ansöker du
