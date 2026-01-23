Amanuenser Till Aiics Vid Ida
2026-01-23
Om jobbet
Vi söker upp till 5 personer för utvecklingsarbete inom tre områden; Artificiell Intelligens (AI), Sakernas Internet (IoT) och Kognitiv analys. Dina arbetsuppgifter kommer bestå i programmering alternativt kognitiv analys av arbetsprocesser.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
För denna tjänst söker vi personer som är antagna till teknisk utbildning och det kognitionsvetenskapliga programmet på grundnivå eller avancerad nivå vid Linköpings universitet.
För sökanden inom AI/IoT gäller följande; Kunskaper om programmering samt goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt, är krav. Utöver detta gäller följande antagningskrav:
• Kunskaper inom objektorienterad programmering
• Grundläggande kunskaper om databasteknik
Meriterande är deltagande i tidigare programmeringsprojekt inom AI/IoT.
Sökanden inom Kognitiv analys ska ha goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt. Utöver detta ska sökanden ha god kunskap om kognitiva modeller och teorier för analys av arbetsprocesser.
I ansökan, vänligen specificera relevanta genomgångna kurser inom området.
Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/ida
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 6 månader och omfattningen är 20-50 procent av heltid enligt överenskommelse. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön.
