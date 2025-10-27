Amanuens vid Orkanen-verkstaden
2025-10-27
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss
Vi söker
3d-print Amanuens vid Fakulteten för kultur och samhälle, Institutionen för konst, kultur och kommunikation.
Vi söker hjälp med 3d print i Orkanen-verkstaden, en så kallat amanuens, som är student på ett program på Malmö universitet och som kommer att fortsätta sina studier under anställningsperioden. Som amanuens har du som huvudsakliga arbetsuppgift att assistera ordinarie personal.
Innehåll och arbetsuppgifter
Prototyp är ett centralt begrepp inom design och produktutveckling och den som söker tjänsten bör vara intresserad av att utveckla sina kunskaper om prototyparbete och tillämpa sina kunskaper i undervisning. Under anställningen som amanuens kommer du främst att vara behjälplig i digitalt prototyparbetet/3d print. Arbetsuppgifter kommer vara att hjälpa till med förberedelse av undervisning, vara support av CAD/CAM för laser- och 3D-print. Arbetstiden kommer till stor del att vara flexibel för att kunna utföras i kombination med studier och innebär 15%, dvs i snitt 1 dag i veckan från den 1 november.
Den sökande ska ha goda kunskaper i 3d print.
Undervisning sker huvudsakligen på svenska och på engelska vid behov.
Behörighet
Behörig att anställas som amanuens är:
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå inom program på Malmö universitet.
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (Högskoleförordningen 5 kap 10 §).
Särskilt meriterande för denna anställning:
• Ha kunskaper i digitala verktyg, dvs vana vid att arbeta i de vanligaste förekommande digitala verktygen i Fusion 360 eller motsvarande 3D-modelleringsprogram är också meriterande. Adobe Creative Suite, så som Illustrator, Photoshop och InDesign. Att ha kunskaper i Solid Works.
• Ha erfarenhet av att undervisa eller på olika sätt dela sin kunskap
• Kunskap och erfarenhet av designprocessen
• Kunskaper i prototyparbete: erfarenhet att arbeta i olika material och tekniker för att skapa prototyper och modeller.
Bedömningsgrunder
• kunskaper inom 3d print
• förmåga att arbeta med undervisning i prototyparbete
• Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
Upplysningar
Enhetschef vid designenheten, K3 Helena Ondrus, helena.ondrus@mau.se
Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2025-11-10. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de skandinaviska språken.
Ansökan skall innehålla:
• Meritförteckning
• Studieintyg om pågående utbildning
• Relevanta betyg och intyg, referenser etc som styrker framförallt meriterande delar i ansökan
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten
Övrigt
Anställningen avser en tidsbegränsad anställning på om högst 15% av en heltid (får enligt HF vara högst 50% i max 1 år får förlängas i max 3 år) med placering vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation.
Tillträde
2025-11-15 eller enligt överenskommelse.
Fackliga företrädare
Saco-S Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se
OFR/ST, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
