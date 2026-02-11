Amanuens till Kemi Ångström
2026-02-11
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.
Institutionen har fler än 270 anställda och omsätter drygt 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för den här tjänsten inkluderar att bistå med utveckling, underhåll och dokumentation av den atomistiska maskininlärningskoden PiNN.
Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Den sökande ska ha:
- Kandidaten måste ha utmärkta förmågor i skriftlig och muntlig engelska.
- Programmeringskunskaper i Python.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Tidigare erfarenhet av maskininlärningstillämpningar inom molekylär modellering, inklusive erfarenhet av PiNN (https://github.com/Teoroo-CMC/PiNN/).
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad för fyra månaderna enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 25 %. Startdatum 2026-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr. Chao Zhang, chao.zhang@kemi.uu.se
, +4618-471 3721
Välkommen med din ansökan senast den 2026-02-24 UFV-PA 2026/422.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
