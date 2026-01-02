Amanuens till elektroniksystem
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Forskargruppen inom elektroniksystem vid institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet är sedan lång tid etablerad inom områdena elektronikdesign, elektrisk mätteknik och elektromagnetisk kompatibilitet. Vi är verksamma inom utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå samt i flertalet externa forskningsprojekt. Forskningsgruppen söker nu en kunnig och engagerad student för att tjänstgöra som amanuens inom forskningsprojekt inom dessa områden.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Typiska arbetsuppgifter för denna tjänst kommer att vara att utföra specifika uppgifter i forskningsprojekt relaterat till hård- och mjukvara för AI-basead spektrumövervakning i realtid.
Kompetens och erfarenhet
Du ska vara inskriven vid programmet teknisk fysik och elektroteknik, rymdteknik, eller datateknik eller närliggande område och vara kunnig inom elektronik, signalbehandling, programmeing och AI. Du måste kunna uttrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.Anställningsvillkor
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).
Timlön/ersättning
För alla uppdrag får du timlön samt värdefull arbetslivserfarenhet för ditt CV. Timlön beroende på arbetsuppgiftens svårighetsgrad:
Nivå 1: 156 kr/timme (motsvarar ca 25 700 kr/månad vid heltidsarbete).
Nivå 2: 171 kr/timme (motsvarar ca 28 200 kr/månad vid heltidsarbete).
Information
Anställning som amanuens är tidsbegränsad från: 260201 t.o.m: 260701. Deltidsanställning om 50%. Placeringsort är Luleå med liten eller begränsad möjlighet till distansarbete. Arbetsbelastningen kan komma att variera över tid och enligt överenskommelse men målsättningen är att den fördelas på ett sätt som gör det förenligt med studier vid universitetet.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Jonas Ekman, Professor tillika ämnesföreträdare, 0920-492828 jonas.ekman@ltu.se
Fackliga företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning, utdrag ur Ladok på avklarade kurser. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Sista dag att ansöka är 23 januari 2026
