Amanuens i miljövetenskap
Örebro universitet / Barnskötarjobb / Örebro Visa alla barnskötarjobb i Örebro
2026-04-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro universitet i Örebro
, Karlskoga
, Hällefors
, Karlstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en amanuens i miljövetenskap för en tidsbegränsad anställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.
Bakgrund
Institutionen för naturvetenskap och teknik bedriver undervisning inom de naturvetenskapliga områdena biologi, kemi, matematik, miljövetenskap och naturvetenskap för lärare. Vi utbildar också högskoleingenjörer inom ett tiotal olika program som leder till högskoleexamen, ingenjörsexamen, teknologie kandidat, teknologie magister och masterexamen.
Biologiämnet vid Örebro universitet driver två utbildningsprogram på grundnivå, ett inom biologi och ett program med inriktning mot miljövetenskap.
Arbetet omfattar undervisning, fältlaborativa förberedelser och administration inom Miljövetenskapligt program Hållbara livsmedelssystem. Amanuenserna har en viktig funktion som lärandestöd för miljövetarstudenter samt assisterar lärare med olika uppgifter. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Dessutom ser vi gärna att du har bedrivit studier inom Miljövetenskapligt program Hållbara livsmedelssystem vid Örebro universitet, eller motsvarande miljövetarutbildning.
Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan prioritera bland arbetsuppgifter. Sökande måste kunna uttrycka sig väl på både engelska och svenska i både tal och skrift.
Information
Anställningen är tidsbegränsad till och med 2026-09-20, med en omfattning på 10 %, beräknad start 2025-05-18. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.
Amanuenser får anställas för högst ett år i taget. Den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Ingrid Ericson, 019 30 12 09, ingrid.ericson@oru.se
, eller programansvarig Ulf Hanell, 019 30 30 61, ulf.hanell@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
Intyg som stärker din behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2026-05-04. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ORU 2.1.1-02674/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Universitet
(org.nr 202100-2924), https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Fakultetsgatan 1 (visa karta
)
701 82 ÖREBRO Kontakt
Programansvarig
Ulf Hanell ulf.hanell@oru.se 019 30 30 61 Jobbnummer
9861650