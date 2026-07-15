Amanuens i maskinteknik (Formula student)
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2026-07-15
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Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 18 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb
Är du nyfiken på en karriär i akademin eller vill ha ett extraarbete vid sidan av studierna? Ta chansen att bli amanuens och bygg din kompetens, förstärk din CV och skaffa värdefulla referenser inför kommande jobbsökande!
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en amanuens i maskinteknik till institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik. Amanuens är en student som vid sidan av sina studier arbetar extra med exempelvis laborationer, handledning eller administration kopplat till pågående kurser.
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, som genomsyras av en trevlig, inspirerande och internationell atmosfär med medarbetare från stora delar av världen, har cirka 60 anställda. Vi erbjuder bland annat högskoleingenjörsprogram i maskinteknik, innovationsteknik & design och elektroteknik, civilingenjörsprogram i industriell ekonomi, maskinteknik och teknisk fysik, samt forskarutbildning i industriell ekonomi, materialteknik och fysik.
Vid institutionen bedrivs ett studentprojekt, Formula Student, där studenter vid sidan av sina studier konstruerar och bygger en tävlingsbil. Projektet pågår under ett år och man tävlar inom ett regelverk med internationell konkurrens. Studentgruppen samlas i ett team under namnet Clear River Racing
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av projektledning och koordinering av projektet Formula Student.
I rollen medverkar du i samråd med universitetets rådgivare i rekryteringen av en ledningsgrupp till projektet (gruppledare för olika grupper inom projektet). Du kommer ha täta möten med denna ledningsgrupp under projektets gång.
Arbetet innebär ansvar för att arbetet med sponsorer fortlöper. Du har dessutom ansvar för att fakturor konteras och betalas i tid.
Det ligger inom ditt ansvarsområde att säkerställa att projektets medlemmar följer universitetets regler och policys, samt upprätthåller goda relationer med externa parter.
Du har även ansvaret för att all eventuell tävlingsdokumentation upprättas och lämnas in i tid.
Du blir en del av institutionen och förväntas delta på möten och ha kontakt med både medarbetare vid universitetet och studenter i projektet.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten ser vi gärna att du är närvarande och bidrar i det dagliga arbetet och gemenskapen, enligt överenskommen omfattning med studierektor och utifrån anställningens omfattning.
Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Du ska vara antagen till ett av utbildningsprogrammen som finns inom ämnet maskin på Karlstads universitet och där ha läst minst fyra terminer, samt ha studietid kvar till examen minst motsvarande anställningens längd.
Bedömningsgrunder
Det är av särskild vikt att du har goda studieresultat. Vi fäster även särskild vikt vid god förmåga att samarbeta, samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. Av stor vikt är att du har god muntlig och skriftlig förmåga i både svenska och engelska, god administrativ förmåga och att du har ett engagemang i verksamheten.
Villkor
Anställningen är tidsbegränsad och omfattar 5-10 % av heltid. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse. Arbetsuppgifterna utförs i huvudsak på plats på Karlstads universitet. Anställningen är tidsbegränsad under höstterminen 2026, med tillträde 2026-08-10 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2027-08-31. Förlängning kan bli möjlig. Lönen för amanuensanställning följer lokalt kollektivavtal med en fast angiven månadslön.
Ansökan
Till ansökan bifogar du väl dokumenterade meriter. Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.
Ansökan ska innehålla:
cv
personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och intressen i förhållande till anställningens innehåll
kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
intyg på pågående studier (eller antagningsbevis)
Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.
Sista dag att ansöka är XX XX 2026
Ange referensnr: REK2026/177
Välkommen med din ansökan!
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Universitet
(org.nr 202100-3120), http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anstallningar
Universitetsgatan 2 (visa karta
)
651 88 KARLSTAD Arbetsplats
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap / Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik Kontakt
SACO Per Hurtig per.hurtig@kau.se 054-7002335 Jobbnummer
10003756