Amanuens i ämnet kirurgi
Umeå universitet, Medicinska fakulteten / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2025-10-24
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Medicinska fakulteten i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Luleå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
På Institutionen för diagnostik och intervention forskar och undervisar vi inom nio olika ämnesområden i nära samarbete med de fyra Norrlandsregionerna. Vi har internationellt erkända forskningsmiljöer där bredden av ämnesområden möjliggör innovation och samarbete över gränser. De flesta av våra forskare och lärare arbetar kliniskt, och våra lokaler finns på regionsjukhusen i Östersund, Sunderbyn, Sundsvall och Umeå - mitt i verksamheten.
Vi söker nu en amanuens till vår forskargrupp i projektet pankreascancerinducerad hyperglykemi.
Anställningsperioden avser 15% under perioden 2025-12-01 - 2026-08-31 och ska fullgöras parallellt med studier.Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
I din roll som amanuens medverkar du i forskning inom projekt fokuserade på pankreascancer, diabetes, riskfaktorer och prediktionsmodeller. Det inkluderar datainsamling, databearbetning, presentation och statistisk analys i samarbete med amanuensansvarig lärare.
Behörighet
Behörig att anställas som amanuens är den student som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå inom universitet eller högskola.
Kvalifikationer
Den sökande ska ha genomfört samtliga kurser vid läkarprogrammet med godkänt resultat till och med termin 6. Specifika kunskaper i statistikprogrammet R är särskilt meriterande, liksom kännedom om prediktionsmodeller vid pankreascancer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Villkor
Anställning som amanuens enligt Högskoleförordningen 5 kap.
Lön enligt amanuensavtal.
Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast den 2025-11-04.
Din ansökan ska innehålla:
- CV som innehåller uppgifter om utbildning och arbetslivserfarenhet
- En kort beskrivning av dig själv, samt motivering varför du söker anställningen. Ange även om du har tidigare erfarenhet av liknande uppgifter.
- Bifoga ett aktuellt intyg på studieresultat från Studentwebben.
Välkommen med din ansökan!
Här kan du läsa mer om institutionen för diagnostik och intervention: https://www.umu.se/institutionen-for-diagnostik-och-intervention/
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2.2.1-1219-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Medicinska fakulteten Kontakt
Oskar Franklin, forskningsledare oskar.franklin@umu.se Jobbnummer
9572436