Åmåls kommun söker Projektledare
Åmåls kommun / Administratörsjobb / Åmål Visa alla administratörsjobb i Åmål
2026-06-12
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åmåls kommun i Åmål
Vill du leda ett utvecklingsprojekt som gör verklig skillnad för människor och samhället?
Åmåls kommun söker en engagerad projektledare till satsningen Aktivt Åmål – ett strategiskt projekt för att stärka individers möjligheter till arbete, studier och egen försörjning.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt uppdrag med stor samhällsnytta
Möjlighet att påverka och utveckla framtidens arbetssätt
Ett engagerat team och bred samverkan
En central roll i ett prioriterat utvecklingsarbete
Som medarbetare hos oss är du vår viktigaste tillgång. Läs mer om vilka förmåner du får som medarbetare hos Åmåls kommun här: https://amal.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
Ditt uppdrag
Aktivt Åmål är ett ESF-finansierat projekt som syftar till att stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, ofta med komplexa behov såsom långvarig arbetslöshet, ohälsa eller låg utbildningsnivå.
Projektet bygger på:
Tvärprofessionellt samarbete mellan kommun, vård och myndigheter
Individanpassade insatser och stegvis utveckling mot arbete eller studier
Lågtröskelverksamheter och nya sysselsättningsplatser
En tydlig och samordnad ingång för deltagare
Målet är att nå cirka 300 deltagare och att minst hälften ska ta steg mot arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad aktivitet.
Som projektledare har du det övergripande ansvaret för att planera, leda och utveckla projektet från start till avslut.
Du:
Leder projektets genomförande, uppföljning och resultat
Samordnar ett tvärprofessionellt team med kompetenser inom arbetsmarknad, socialt stöd, rehabilitering och utbildning
Säkerställer samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvård och övriga aktörer
Driver utveckling av nya arbetssätt och strukturer som kan implementeras i ordinarie verksamhet
Ansvarar för rapportering, ekonomi och måluppfyllelse enligt ESF:s krav
Du är en nyckelperson i att skapa ett mer sammanhållet stöd för individer som idag riskerar långvarigt utanförskap.
Vem är du
Vi söker dig som:
Är strategisk, strukturerad och resultatorienterad
Har stark samarbetsförmåga och bygger tillit
Är drivande och utvecklingsinriktad
Har förmåga att se helheten samtidigt som du hanterar operativa frågor
Formella kompetenskrav
Erfarenhet av projektledning med ansvar för både genomförande och resultat
Dokumenterad erfarenhet av samverkan mellan flera aktörer
God förmåga att planera, följa upp och nå resultat
Erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsinsatser, rehabilitering och socialt arbete i kommunal verksamhet
Akademisk utbildning
B-körkort
Digital identifikation med Bank ID
Meriterande
Kunskap om målgrupper långt från arbetsmarknaden
Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling
God kännedom om lokala förutsättningar och relevanta samverkansstrukturer i Åmåls kommun
Anställningen
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erfoderliga beslut fattas. Tidsbegränsad anställning genom en projektanställning på 100% under tiden 2026-09-01 t om 2029-06-30. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
Projektledaren är för närvarande placerad vid verksamheten arbete och vuxnas lärande inom Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, som är organiserad direkt under Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. Närmaste chef är verksamhetschef.
Ansökan
Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Så vem du än är - varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och cv. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan!
(Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "144540". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åmåls Kommun
(org.nr 212000-1587), https://amal.se/
Box 62 (visa karta
)
662 22 ÅMÅL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åmåls Kommun Jobbnummer
9961282