Alternerande stämledare slagverk
Stockholms Konserthusstiftelse / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Stockholm Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Konserthusstiftelse i Stockholm
Kungliga Filharmonikerna söker alternerande stämledare slagverk.
Provspelningen äger rum i Konserthuset Stockholm den 30-31 januari 2026 efter personlig kallelse.
Vid ett stort antal sökande kommer en digital gallring att ske. Detta meddelas i så fall efter sista ansökningsdag. Sökande som vikarierat i Kungliga Filharmonikerna eller genomgått Kungliga Filharmonikernas Orkesterakademi kvalificerar sig direkt till provspelningen på plats i januari och behöver inte skicka in en video. Informera oss i så fall via mail på auditions@konserthuset.se
tillsammans med ditt CV.
Vid eventuell digital gallring kommer följande repertoar efterfrågas. Inspelningen ska göras i en tagning med den sökande i bild hela tiden.
Repertoar digital runda
Xylophone check
Dmitrij Sjostakovitj Bulten svit sats VII, xylofon
Snare Drum check
Jacques Delécluse 12 etyder för virveltrumma, nr 5
Ansök sker senast 14 november via denna länk (öppnas i nytt fönster)
Eventuell inspelning för digital gallring ska vara uppladdad på Muvac senast 28 november.
Besked om du blir inbjuden till provspelning på plats ges den 14 december.
Vi frågor rörande provspelningen, kontakta Charlotte Råström, biträdande orkesterchef via mail till auditions@konserthuset.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Konserthusstiftelse
, https://www.konserthuset.se/om-oss/lediga-jobb/alternerande-stamledare-slagverk/
Hötorget 8 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Konserthuset Stockholm Kontakt
Bitr. Orkesterchef
Charlotte Råström auditions@konserthuset.se Jobbnummer
9530995