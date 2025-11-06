Alphaskolan söker skolläkare
2025-11-06
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
Vi söker nu en legitimerad Skolläkare som vill bidra till vår Elevhälsa (EHT). Tjänsten avser arvoderad timtjänstgöring vid behov och planeras i samråd med rektor och skolsköterska.
Dina uppgifter:
Genomföra medicinska bedömningar och utfärda intyg.
Bidra med medicinsk specialistkompetens till skolans Elevhälsoteam (EHT).
Delta vid EHT-möten vid behov.
Utföra hälsobesök enligt gällande riktlinjer.
Legitimerad läkare, gärna med specialistkompetens inom allmänmedicin, pediatrik eller skolhälsovård.
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande.
Vi erbjuder:
Stor flexibilitet och möjlighet att planera ditt arbete utifrån ditt övriga schema.
Ett viktigt och meningsfullt uppdrag i en dynamisk skolmiljö.
Vår skola är en fristående högstadieskola belägen mitt i Västervik. Det medvetna lilla formatet möjliggör ett fokuserat arbete mot en trygg inlärningsmiljö, goda relationer mellan elever och lärare samt en i hög grad individanpassad undervisning. För mer information om skolan se: www.alphaskolan.se
Tjänsterna omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Tillträde: 251208 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: thomas.holmgren@alphaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skolläkare". Arbetsgivare Kunskapsnavet AB
(org.nr 556512-1570)
Storgatan 49-51 (visa karta
)
593 23 VÄSTERVIK Arbetsplats
Alphaskolan Kontakt
Rektor
Thomas Holmgren thomas.holmgren@alphaskolan.se 0728561601 Jobbnummer
9591737