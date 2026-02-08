Allt i allo/lagerarbetare

AB Filipiniana Sweden Arts & Crafts / Lagerjobb / Lerum
2026-02-08


Vi på Filipiniana söker nu en driven och engagerad extrapersonal till vårt team!
Är du en person som är snabb, stark, snabblärd, nyfiken och positiv? Då kan detta vara något för dig!

Publiceringsdatum
2026-02-08

Dina arbetsuppgifter
Plocka och packa varor
Lasta och lossa leveranser
Hantera lagerpåfyllning och inventering
Tunga lyft förekommer regelbundet
Hålla ordning och reda på lagret
Städa allmänna utrymmen och lagret

(OBS INGEN TRUCKKÖRNING)
Vi söker dig som:
Är fysiskt stark och klarar av att hantera tunga lyft
Är snabb och effektiv i ditt arbete
Har ett positivt och lösningsorienterat synsätt
Har erfarenhet av lagerarbete (meriterande men inget krav)
Trivs med att arbeta i ett team och kan samarbeta bra med andra
Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Kunskaper i engelska är en merit

Vi erbjuder:
Ett härligt arbetsklimat med positiva kollegor
Möjligheter att utvecklas inom företaget
Tjänst med omgående start

Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
via e-post
E-post: sefilipiniana@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lagerarbetare".

Arbetsgivare
AB Filipiniana Sweden Arts & Crafts (org.nr 556573-8498)
Storhagenvägen 2 (visa karta)
443 61  STENKULLEN

Arbetsplats
Filipiniana Sweden Arts & Crafts, AB

Jobbnummer
9729730

