Allmänspecialist till Sala vårdcentral
2025-12-23
Är du allmänspecialist och nyfiken på något nytt?
Hos oss på Achima Care Sala vårdcentral händer det mycket just nu. Vi är mitt i en spännande utvecklingsresa där vi bygger framtidens vårdcentral - med fokus på tillgänglighet, arbetsglädje och teamkänsla. Här får du möjlighet att vara med och påverka.
Om vårdcentralen
Achima Care Sala är centralt belägen med cirka 9 700 listade patienter och ett engagerat team på omkring 30 medarbetare. Här arbetar vi personcentrerat och teambaserat med starkt fokus på samarbete och utveckling. Hos oss finns bland annat specialistutbildade sjuksköterskor, BVC, rehabteam och psykosocial kompetens.
Vad vi tror på
Arbetsmiljö där trivsel och trygghet är lika viktiga som kompetens
Utrymme att påverka och utveckla det du brinner för
Multiprofessionellt arbete där vi lär av varandra
En stabil men dynamisk verksamhet
Vem vi hoppas få kontakt med
Du är specialist i allmänmedicin, värderar gott samarbete och har ett genuint patientfokus. Kanske söker du en ny fast anställning på heltid eller deltid - vi är öppna för olika upplägg.
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Magdalena Sjöholm, på magdalena.sjoholm@achima.se
alternativt 0733- 248 006. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
