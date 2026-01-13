Allegio Nacka söker timvikarier
Allegio Omsorg AB / Undersköterskejobb / Nacka Visa alla undersköterskejobb i Nacka
2026-01-13
Allegio Nacka söker fler kollegor för arbete både dagtid och kvällstid.
Vi söker dig som vill vara med och skapa trygghet och kvalitet för våra årsrika inom hemtjänsten.
Arbetet innebär att du tillsammans med dina kollegor utför beviljade insatser utifrån den äldres önskemål och behov i deras hem.
Anställningarna avser timanställning med arbetstid klockan 07-15-15.45 eller klockan 16.00-22.00.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att ge stöd vid omvårdnad, laga lättare måltider, handla, tvätt och städ.
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och har en god förmåga att anpassa mötet utifrån den enskildes behov. Du är utbildad eller under utbildning till undersköterska/vårdbiträde.
Krav:
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Är du den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan till Allegio Nacka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: erica.alaiso@allegio.se Arbetsgivare Allegio Omsorg AB
(org.nr 559019-7975), http://www.allegio.se
Ektorpsvägen 4 (visa karta
)
131 47 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Allegio Omsorg Nacka Kontakt
Verksamhetschef
Erica Alaiso erica.alaiso@allegio.se 0705530457 Jobbnummer
9681470