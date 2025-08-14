Alkoholterapeut
2025-08-14
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Är du engagerad och vill göra verklig skillnad i människors liv samtidigt som du trivs med att prata inför grupper? Då kan du bli vår nya kollega på Beroendemottagningen!
Uppdraget som alkoholterapeut i verksamheten innebär att du kommer hålla i gruppföreläsningar i 12-stegsmetoden tillsammans med en kollega. Gruppbehandlingen sker på dagtid varje vardag. Det kan också förekomma individuella kontakter enligt 12-stegsmetoden.
I arbetsuppgifterna ingår också dokumentation och att upprätta genomförandeplaner. Även information till externa aktörer om verksamheten kan ingå i uppdraget. Samverkan sker även med andra vårdgivare, övrig socialtjänst, kriminalvård med flera.
Din arbetsplats
Beroendemottagningen är en del av Psykiatriska kliniken och drivs i samverkan mellan Linköpings kommun och Region Östergötland. Vi tar emot individer från 18 år med en alkohol-, drog, spel-och/eller tablettproblematik. Vi erbjuder även rådgivning och stöd till individens anhöriga.
Den kommunala arbetsgruppen består av 15 medarbetare och en gruppledare, arbetsgruppen har även extern handledning. Vi värnar om en feedbackkultur i verksamheten och arbetar bland annat med FIT (Feedback Informed Treatment). Verksamheten bedrivs i centralt belägen lokal på Drottninggatan.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad behandlingspedagog, har alkohol-och drogterapeututbildning alternativt annan likvärdig utbildning på 400 YH-poäng som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För rollen behöver du ha erfarenhet av stödjande och behandlade samtal. Det är meriterande om du har erfarenhet av behandlingsarbete med beroendefrågor.
Har du kunskap om eller erfarenhet av 12-stegsmetoden ses det som meriterande. Annat som är meriterande är om du har kunskap eller erfarenhet av återfallsprevention och motiverande samtal. I tjänsten ingår det att dokumentera och leda samtal vilket kräver god datorvana samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
I rollen hos oss behöver du arbeta bra med andra människor. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan ta ansvar för dina uppgifter och driva dina processer vidare. Du kan behålla ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15660
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Verksamhetschef
Kristina Eklöf Christina.Eklof@linkoping.se 013-26 31 11 Jobbnummer
