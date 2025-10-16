Alkohol och tobakshandläggare
2025-10-16
Miljö- och byggförvaltningen arbetar med miljö-och hälsoskyddstillsyn, bygglov, livsmedelskontroll och naturvård och kommer även i samverkan med Bollnäs och Söderhamn ansvara för tillstånd av alkohol, tobak och receptfria läkemedel samt en förvaltarenhet.
Vi som arbetar inom förvaltningen tycker om att ha nära både till medborgare och kollegor. Vi arbetar ständigt med att vidga vår kompetens och vår arbetsmiljö präglas av att vi stöttar, stärker och utvecklar varandra i vår profession. Som en del av vårt team tillhör du en arbetsplats med fokus på hållbar utveckling.
Tillståndsenheten arbetar med att ge tillstånd för alkohol och tobaksförsäljning, samt kontroll av att servering av alkohol sker på ett ansvarsfullt sätt och utför kontroller över försäljningen av tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel samt över rökfria skolgårdar och rökfria miljöer.
Vi har ett fokus på förebyggande arbete och ska bidra till att restauranger och serveringsställen i våra samverkanskommuner ska vara trevliga mötesplatser där alkohol serveras på ett ansvarsfullt sätt, och att försäljningsställen för tobak arbetar ansvarsfullt i enlighet med tobakslagens mål.
Som alkohol och tobakshandläggare är du anställd av Ovanåkers kommun men genom samverkan arbetar du för Ovanåker, Bollnäs och Söderhamns kommuner.
Dina ansvarsområden
Som alkohol och tobakshandläggare är du en myndighetsperson som arbetar med utredning, tillståndsprövning, tillsyn och administration vilket innefattar att analysera och bedöma ansökningar om tillstånd att servera alkoholdrycker och sälja tobaksvaror. Du kommer att ha en central och viktig roll under hela processen gällande serveringstillstånd eller tobakstillstånd.
Du är med från det första samtalet när någon söker tillstånd ända fram till att beslut tas. Du ansvarar för att förklara processen. Insamlande av underlag och analyser samt sammanställning av remissvar från berörda instanser som skatteverket, kronofogde- och polismyndighet m.fl. I utredningsarbetet för tillståndsgivning genomförs omfattande och ingående ekonomiska granskningar av sökande bolag och personer för att hindra att svarta pengar används i bolag som ges tillstånd. Du ansvarar även för att undersöka personernas vandel. Utifrån ett omfattande material skapar du sedan ett utredningsdokument som utgör underlag för beslut. Utredningen är bred och kräver kompetens inom många områden.
Då fokus är förebyggande arbete så är det viktigt att du kan planera och genomföra utbildningar och möten på ett positivt och inspirerande sätt.
Vi söker en handläggare med god kommunikativ förmåga och ett gott bemötande.
Du är trygg, strukturerad och ansvarstagande, och trivs med att fatta beslut. Du kommunicerar tydligt både muntligt och skriftligt. Du ska tycka om att ge service och skapa förtroende med ett sakligt och professionellt förhållningssätt.
Du behöver ha en utbildningsbakgrund som arbetsgivaren bedömer adekvat. Har du utbildning eller erfarenhet inom företagsekonomi eller ekonomisk granskning är detta meriterande.
Erfarenhet av myndighetsutövning, förvaltningslagen och offentligt utredningsarbete är även det meriterande.
Du behöver vara en pålitlig person och ha hög integritet, vara noggrann, strukturerad och ansvarstagande och ha en mycket god administrativ förmåga.
En stor del av arbetet är administrativt och utförs i dataplattform varför det är viktigt att du har stor datavana. Du behöver behärska Office- programmen väl.
Det är en fördel om du har god kännedom om restaurangbranschen och dess villkor.
Det är viktigt att du tycker om att ge service och har lätt för att skapa förtroende genom ett sakligt och korrekt bemötande.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och förmåga att skapa goda relationer i arbetet.
Ovanåkers kommun kan erbjuda dig en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter. Välkommen till oss- och välkommen med din ansökan!
Ovanåkers kommun är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Edsbyn och Alfta är de största orterna och här finns det mesta för dig som gillar en aktiv fritid men även för dig som gillar lugn och ro.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Ovanåkers kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
