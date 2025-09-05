Ålem Energi Koncernen söker Elnätsansvarig
Ålem Energi Service AB / Maskiningenjörsjobb / Mönsterås Visa alla maskiningenjörsjobb i Mönsterås
2025-09-05
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ålem Energi Service AB i Mönsterås
Vill du vara med att leda energiomställningen för att möta morgondagens behov? Vi söker en elnätsavsvarig som ansvarar för nätutvecklingen och dess förutsättningarna för en trygg och effektiv drift.
Du samarbetar dagligen med dina kollegor för att utveckla och implementera krav och standarder för drift, underhåll, nyanläggning och avveckling. Du tar fram tekniska beskrivningar av våra elektriska anläggningar och fungerar som tekniskt stöd vid komplexa elnätsfrågor i projekt. I rollen arbetar du även med planering och uppföljning av vår vattenkraft och närvärme. Rollen innefattar inget personalansvar. Stor vikt läggs på personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
• Ansvara för nätutveckling
• Regelefterlevnad (Egenkontroll för Elnät/Vattenkraft/Närvärme)
• Framtagning av taxor, budget och intäktsram.
• Myndighetsrapportering och beredskapsplanering
• Komplexa anslutningar/Förfrågningar
• Investeringsplanering samt ekonomisk uppföljning utav projekt och beslut. Kvalifikationer
• Auktorisation A (allmän behörighet).
• Högskole- eller civilingenjörsexamen inom elkraft.
• Minst 5 års erfarenhet av arbete inom elnät, både med låg- och högspänning.
• Goda kunskaper och erfarenheter inom beräkning av elnät.
• God IT-kompetens med kunskaper i elnätsberäkningsprogram.
• B-körkort
Meriterande
• Utbildning i Elnätsekonomi/Elnätsreglering.
• Erfarenhet av SCADA-system, NIS-system och kontrollutrustning.
• Erfarenhet av arbete med vattenkraft och närvärme.
Företaget: På Ålem Energi jobbar vi som ett lag och alla är medansvariga för en god utveckling och bra arbetsmiljö. Vi arbetar inom områdena Elnät, Elhandel, Vattenkraft, Närvärme, Laddinfra och Gatljus. Bolaget ägs av Mönsterås Kommun och tillämpar Sobonas Branschavtal Energi.
Ansökan: Sista dag att ansöka är 2025-10-15. Skicka din ansökan till e-postadressen info@alemenergi.se
.
Kontakt: Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Markus von Zweigbergk, VD, på telefon 010 - 35 38 363 eller via e-post markus.von.zweigbergk@alemenergi.se
. Facklig företrädare för Seko är Henrik Persson, telefon 010 - 35 38 366.
Välkommen med din ansökan!
Arbetsplats: Ålem Energi Service AB, Råsnäs 103, 38471 Timmernabben. Möjlighet till distansarbete
Omfattning: Heltidsjobb, alternativt enligt överenskommelse.
Arbetsgivare: Ålem Energi Service AB (org.nr 559 445-6062) Så ansöker du
E-post: info@alemenergi.se Omfattning
(org.nr 559445-6062), http://alemenergi.se
Råsnäs 103 (visa karta
)
384 71 TIMMERNABBEN Jobbnummer
9493173