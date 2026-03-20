Albansk-talande Assistent - Timanställning i Malmö
2026-03-20
Arbetsplats: Malmö Anställningsform: Timanställning (vid behov) Arbetstid: Dagtid samt medverkan vid aktiviteter utanför hemmetPubliceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en person med omfattande stöd- och omvårdnadsbehov. Arbetet innebär att du stöttar kunden i det dagliga livet och skapar trygghet, struktur och stabilitet i vardagen.
Som timanställd hoppar du in vid behov - exempelvis vid ordinarie personals ledighet, sjukfrånvaro eller extra behov av täckning.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:
Personlig omvårdnad och dagliga hygienrutiner
Förflyttningar och stöd vid kroppsnära moment
Stöd vid måltider (inklusive medicinska egenvårdsinsatser enligt delegering)
Läkemedelsrutiner och hälsofrämjande moment
Medverkan vid träning, aktiviteter och daglig verksamhet
Tillsyn och trygghetsskapande närvaro
Dokumentation enligt verksamhetens rutiner
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
Ansvarsfull, trygg och lugn
Van att arbeta nära en person med stora omvårdnadsbehov
Bekväm med att utföra vårdrelaterade moment
Lyhörd, tålmodig och uppmärksam
Flexibel och kan arbeta vid behov, ibland med kort varsel
Kommunicerar mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande:
Om du pratar albanska
Om du har tidigare erfarenheter av vård & omsorgsarbete
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och viktigt arbete
Introduktion och stöd under uppstart
En flexibel timanställning som kan kombineras med annan sysselsättningSå ansöker du
Skicka gärna ditt CV tillsammans med ett kort personligt brev där du berättar varför du söker tjänsten.
Kom ihåg att även bifoga ditt löneanspråk. Rekrytering sker löpande.
OmsorgsCompagniet värnar om både kunder och personalens trygghet och har därför som rutin att alltid begära ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt.
Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4423-enskild-person-belastningsregistret/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare AB Omsorgscompagniet i Norden
(org.nr 556640-2292), https://karriar.oc.se
211 33 MALMÖ
