Albansk-talande Assistent - Timanställning i Malmö

Ab Omsorgscompagniet I Norden / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ab Omsorgscompagniet I Norden i Malmö, Lomma, Staffanstorp, Hörby, Helsingborg eller i hela Sverige

Arbetsplats: Malmö Anställningsform: Timanställning (vid behov) Arbetstid: Dagtid samt medverkan vid aktiviteter utanför hemmet

Publiceringsdatum
2026-03-20

Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en person med omfattande stöd- och omvårdnadsbehov. Arbetet innebär att du stöttar kunden i det dagliga livet och skapar trygghet, struktur och stabilitet i vardagen.
Som timanställd hoppar du in vid behov - exempelvis vid ordinarie personals ledighet, sjukfrånvaro eller extra behov av täckning.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:

Personlig omvårdnad och dagliga hygienrutiner

Förflyttningar och stöd vid kroppsnära moment

Stöd vid måltider (inklusive medicinska egenvårdsinsatser enligt delegering)

Läkemedelsrutiner och hälsofrämjande moment

Medverkan vid träning, aktiviteter och daglig verksamhet

Tillsyn och trygghetsskapande närvaro

Dokumentation enligt verksamhetens rutiner

Vem söker vi?
Vi söker dig som är:

Ansvarsfull, trygg och lugn

Van att arbeta nära en person med stora omvårdnadsbehov

Bekväm med att utföra vårdrelaterade moment

Lyhörd, tålmodig och uppmärksam

Flexibel och kan arbeta vid behov, ibland med kort varsel

Kommunicerar mycket god svenska i tal och skrift

Meriterande:
Om du pratar albanska

Om du har tidigare erfarenheter av vård & omsorgsarbete

Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och viktigt arbete

Introduktion och stöd under uppstart

En flexibel timanställning som kan kombineras med annan sysselsättning

Så ansöker du
Skicka gärna ditt CV tillsammans med ett kort personligt brev där du berättar varför du söker tjänsten.
Kom ihåg att även bifoga ditt löneanspråk. Rekrytering sker löpande.

OmsorgsCompagniet värnar om både kunder och personalens trygghet och har därför som rutin att alltid begära ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt.
Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4423-enskild-person-belastningsregistret/

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7433179-1904398".

Arbetsgivare
AB Omsorgscompagniet i Norden (org.nr 556640-2292), https://karriar.oc.se
Grynbodgatan 3 (visa karta)
211 33  MALMÖ

Arbetsplats
OmsorgsCompagniet

Jobbnummer
9809732

Prenumerera på jobb från Ab Omsorgscompagniet I Norden

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ab Omsorgscompagniet I Norden: