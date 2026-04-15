Akustikspecialist inom byggprojektering
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett uppdrag hos ett bostadsbolag med ett varierat fastighetsbestånd, där akustikfrågorna är en viktig del av både ny- och ombyggnadsprojekt. Här får du arbeta brett med rumsakustik, ljudisolering och vibrationsdämpning genom byggprocessens olika skeden, från tidiga utredningar och projektering till verifierande mätningar.
Du blir en viktig specialist i projekt där tydliga underlag, rätt kravställning och väl avvägda tekniska lösningar gör stor skillnad för både boendemiljö och projektresultat. Rollen passar dig som trivs nära projekteringen och vill bidra med specialistkunskap i en miljö med återkommande projekt och varierade tekniska utmaningar.
Det som gör uppdraget extra intressant är bredden: du får följa akustikfrågorna hela vägen från analys och beslutsunderlag till leverans och uppföljning.
ArbetsuppgifterDu arbetar med rumsakustik, ljudisolering och vibrationsdämpning i byggprocessens olika skeden.
Du tar fram förfrågningsunderlag i form av beskrivningar och ritningar.
Du upprättar utredningar och andra underlag som stöd för beslut i projekten.
Du deltar aktivt i projekteringsmöten och bidrar med akustikkompetens i dialog med andra discipliner.
Du följer upp och verifierar lösningar genom mätningar när det behövs.
Du säkerställer att handlingar och dokumentation håller rätt kvalitet och kan levereras på svenska.
KravIngenjörsexamen med inriktning byggakustik.
2-5 års erfarenhet av arbete som konsult i den aktuella rollen.
Under de senaste 3 åren ska du i egenskap av konsult inom projektering akustik ha utfört minst ett ny- eller ombyggnadsprojekt där den totala entreprenadkostnaden uppgått till minst 15 MSEK exkl. moms.
Du har erfarenhet av minst 3 liknande uppdrag från de senaste 3 åren.
Du behärskar svenska språket och kan kommunicera på svenska under hela uppdraget.
Du har möjlighet att starta uppdraget inom två veckor efter tecknat avtal.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7575187-1949209". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
291 32 KRISTIANSTAD
