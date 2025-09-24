Aktivitetssamordnare
Borås kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Borås Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Borås
2025-09-24
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Hos oss får du ett jobb på en förvaltning som vågar satsa och tänka nytt genom tillit och gemenskap. Vår inställning är att alla stadens invånare har rätt till en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Följande verksamheter ingår i Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet, Bad, Förening- och anläggning, Folkhälsa och administrativa enheter.
Var med och utveckla Mötesplatserna och skapa förutsättningar för våra besökare att engagera sig i aktiviteter och evenemang som skapar mervärde och främjar hälsan.
Som anställd på Mötesplatserna är du en del av ett större sammanhang. Här ingår du i ett team där alla bidrar till helheten med fokus på invånarnas fritid och välbefinnande. Mötesplatserna i Borås Stad är det naturliga vardagsrummet för aktiviteter och social samvaro för Boråsaren. Tillsammans med civilsamhället skapar vi en rik fritid och meningsfull vardag för våra invånare.
Vi söker två engagerade aktivitetssamordnare som vill vara med att driva och utveckla våra mötesplatser på Norrby, Hulta, Hässleholmen och Sjöbo. I denna roll kommer du att samarbeta med kollegor från andra förvaltningar i Borås Stad, det lokala civilsamhället samt stötta den blivande frivilligverksamheten för att skapa en inkluderande och välkomnande miljö för alla våra besökare.
Vårt förhållningssätt är att alla invånare har något att bidra med och vårt bemötande är avgörande för att alla ska känna sig välkomna och inkluderade. Varje människa är unik och nyfikenhet är ett ledord.
AktivitetssamordnarePubliceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
I rollen som aktivitetssamordnare arbetar du tillsammans med kollegor för att planera, driva och utveckla aktiviteter i syfte att erbjuda invånarna social samvaro och möta invånaren där hen befinner sig just nu. Du bidrar till att stärka mötesplatsens roll i området genom att samarbeta med aktörer på mötesplatsen och kringliggande aktörer i området. Du ska skapa förutsättningar för att besökarna ska känna sig delaktiga i "husens" utbud och tillsammans med samverkanspartners skapa "det naturliga vardagsrummet", här är samverkan med lokala föreningar och frivilligverksamheter A och O för att stärka våra samarbeten i syfte att skapa meningsfull fritid för invånarna.
I uppdraget ingår att aktivt "leda", skapa och delta i aktiviteter på mötesplatsen där du har en viktig roll i att inkludera och engagera våra besökare i vårt utbud av aktiviteter. Du har förmågan att kommunicera information om både befintlig och ny verksamhet i huset på ett sätt som är lätt att förstå, både muntligt och skriftligt.
Övrig information
I Borås Stad är olikheter en tillgång och mångfald en styrka. Här finns möjligheter för dig som vill skapa, förändra och utvecklas.
I arbetet ingår schemalagd tjänstgöring dagtid, kvällar och helger.
Vi lägger stor vikt vid ett förhållningssätt som bidrar till en god arbetsmiljö och uppmuntrar till en aktiv livsstil genom friskvårdsbidrag, fria bad vid kommunens badanläggningar samt aktiviteter genom personalklubben MerKraft. I Borås Stad tillämpas rökfri arbetstid.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning inom socialt arbete eller motsvarande alternativt socialpedagog, därutöver har du dokumenterad erfarenhet av att jobba med människor i kreativa processer, gärna med aktiviteter i fokus.
För att lyckas i uppdraget är du relationsskapande och på ett pedagogiskt sätt uppmuntrar du till delaktighet och engagemang samt anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
I ditt bemötande visar du respekt och hänsyn och utgår ifrån allas lika värde. Du skapar en god atmosfär på arbetsplatsen med en öppen och positiv attityd mot såväl kollegor som besökare och du har intresse och vilja att underlätta för andra. Med god förmåga att planera arbetet ser du till att det genomförs på bästa sätt utifrån rådande förutsättningar. Självklart följer du upp arbetet och delar med dig av dina erfarenheter.
Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Genom att du samarbetar på ett prestigelöst vis bidrar du med din entusiasm och energi för att utföra uppgifter och nå mål.
Du är en lösningsorienterad person som snabbt kan ställa om och anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information när situationen kräver det.
Du är van vid digitalt arbete och har goda kunskaper i Office-paketet samt B-körkort.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "21:2025:018". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Sofie Nelsén 0721600989 Jobbnummer
9524124