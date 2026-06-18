Aktivitetsledare
Malmö kommun / Vårdarjobb / Malmö Visa alla vårdarjobb i Malmö
2026-06-18
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Ref: 20261472
Vill du göra skillnad i människors vardag?
Vi på Resurs söker en engagerad och ansvarstagande aktivitetsledare till vår dagliga verksamhet. Hos oss får du möjlighet att bidra till en meningsfull och utvecklande vardag för personer med olika funktionsvariationer och stödbehov.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som aktivitetsledare arbetar du nära deltagarna i verksamheten och stöttar dem i deras dagliga aktiviteter, utveckling och sociala sammanhang. Du planerar, genomför och följer upp aktiviteter utifrån individens behov, förutsättningar och mål.
Arbetet innebär att skapa struktur, motivation och delaktighet samtidigt som du bidrar till en trygg och inkluderande miljö.
På Resurs dagliga verksamhet arbetar vi främst i grupp med våra deltagare och utför olika aktiviteter som transporter, skräpplockning, odling, trädgårdsskötsel m.m. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Planera och genomföra individuella och gruppbaserade aktiviteter
Ge stöd och vägledning i deltagarnas dagliga sysselsättning
Arbeta motiverande och främja självständighet och delaktighet
Dokumentera och följa upp insatser enligt verksamhetens rutiner
Samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner
Medverka till att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitetKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Avslutad och godkänd gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av eller kunskap om arbete med personer med autism och psykisk ohälsa
Vana vid att arbeta med lågaffektivt bemötande – du har en lugn och lyhörd framtoning och är duktig på att möta människor där de är
B-körkort för manuell växellåda
Meriterande för tjänsten:
Utbildning och kompetens inom Motiverande Samtal (MI)
God förmåga att skapa relationer och inge förtroende
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
God kunskap om dokumentationDina personliga egenskaper
Du är empatisk, lyhörd och lösningsorienterad. Du har ett professionellt förhållningssätt och ett genuint intresse för att stödja människor i deras utveckling. Du är flexibel, ansvarstagande och har förmåga att anpassa ditt arbetssätt utifrån individens behov.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Engagerade kollegor och en positiv arbetsmiljö
Möjlighet till kompetensutveckling
Heltidsanställning
Friskvårdsbidrag
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig och få veta hur du kan bidra till vår verksamhet.
Om arbetsplatsen
Daglig verksamhet enligt LSS riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism samt personer med förvärvade hjärnskador i vuxen ålder. Daglig verksamhet ska bidra till goda levnadsvillkor och möjliggöra meningsfulla aktiviteter. Vi har brukarens behov i centrum och anpassar innehållet så att det är stimulerande och meningsfullt för brukaren. Stöd och service som ges ska vara grundade på respekt för brukarens självbestämmande och integritet och ges på ett sådant sätt att det stärker brukarens tilltro till sin egen förmåga. Våra verksamheter finns på mer än 83 olika platser i Malmö och innehållet varierar från sinnesstimulering och social samvaro till arbete på företag i grupp eller enskilt.
Vi tillämpar flextidsavtal, friskvårdbidrag och månar om våra medarbetares arbetsmiljö. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete. Vill du jobba på en arbetsplats där du gör skillnad varje dag? Tveka inte att söka!
Som en del av rekryteringsprocessen kommer vi att kontrollera giltigt arbetstillstånd samt begära ett utdrag ur belastningsregistret.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Låter detta som rätt uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett team som gör verklig skillnad, varje dag!
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.html
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidaretjänst
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
I denna rekrytering tillämpar vi löpanade urval.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261472". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sektionschef
Charlotte Lignell charlotte.lignell@malmo.se +46707824158 Jobbnummer
9970172