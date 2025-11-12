Aktivitetscoach, Kramfors kommun
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Denna tjänst finns inom kommunens Arbetsmarknadsenhet - som arbetar för att hjälpa människor närmare arbetslivet.
Vi samordnar och genomför insatser som bygger på både statlig och kommunal arbetsmarknadspolitik. Målet är att stärka individens möjligheter att få ett jobb på den öppna arbetsmarknaden eller att börja studera - och därigenom kunna försörja sig själv och minska risken för utanförskap.
Varmt välkommen till oss på Arbetsmarknadsenheten!Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som aktivitetscoach för MISAM + i Kramfors, ett projekt som pågår från 1 februari 2026 till 31 januari 2029. MISAM står för Motiverande insatser för studier, arbete och mående.
Vid beviljande av projekt MISAM + sträcker det sig under perioden 2026-02-01 tom 2029-01-31 och vänder sig till unga och unga vuxna (16-29 år) som varken arbetar eller studerar eller riskerar att lämna skolan utan examen och bedöms vara i behov av stödjande insatser. Målet är att skapa tydliga kedjor mellan skola, vuxenutbildning och arbetsliv samt erbjuda en instegsarena med lågtröskelverksamhet där deltagarna kan ta steg mot studier och arbete i sin egen takt.
Du kommer bidra till att stärka individernas personliga utveckling, anställningsbarhet och möjlighet till egen försörjning genom att arbeta med lösningar kring individens förutsättningar samt erbjuda stöd med vardagliga svårigheter.
I arbetsuppgifterna ingår att genomföra coachande samtal, kartläggningar, praktikplaceringar och uppföljningar, göra företagsbesök, samt bedriva viss gruppverksamhet. Utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt arbetar du strukturerat och operativt med personer samt erbjuder dessa aktiv stöttning och vägledning. Du ingår i ett team med andra arbetscoacher för att uppnå bästa resultat för individerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning som beteendevetare, socionom, samhällsvetare eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du sedan tidigare har erfarenhet av kartläggning, vägledning och coachning mot studier eller arbete samt om att du har arbetat med arbetsmarknadsfrågor.
Vi ser gärna att du har en god lokal kännedom om kommunens närings- och föreningsliv eftersom praktikplaceringar sker inom kommunens organisation och näringslivet. Har du även erfarenhet av att samverkat med andra myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen är det meriterande.
Som person är du lösningsinriktad och har lätt för att skapa kontakter av betydelse för arbetet och att samarbeta med andra. Du respekterar olikheter hos de personer du möter i arbetet, och har även förmåga att motivera och engagera. Det är viktigt med tålamod och förståelse för att varje person är unik och har olika förutsättningar och behov. Du uppskattar utmaningar och arbete i förändring och har lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi förutsätter att du har god datavana då vi använder oss av olika datoriserade verksamhetssystem.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.
Krav på B-körkort.
Urval sker löpande.
