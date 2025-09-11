Aktiveringspedagog till Solängsskolan 7-9
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Mölndal anpassade grundskolor består av Åbybergsskolan 1-6, samt Solängsskolan 7-9.
Vi tar emot elever från hela Mölndals stad och vid behov också från grannkommunerna.
Vi söker nu en aktiveringspedagog till Solängsskolan som vill vara med och utveckla och bidra till en kreativ lärmiljö för alla våra fantastiska elever. Om du känner att du är den personen vill vi gärna att du blir vår nya kollega.
På Solängsskolan har vi god trivsel, såväl bland elever som personal. Vi värnar om varandra och ser delaktighet och inflytande som en självklar del i vårt arbete. På vår skola arbetar kompetenta medarbetare som är engagerade, positiva och har god förmåga att samarbeta. Alla elever på skolan har digitala verktyg.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som pedagog får du möjlighet att tillsammans med ditt arbetslag planera och bedriva en undervisning där samarbete, glädje och professionalism genomsyrar det dagliga arbetet egenskaper vi tror att även du bidrar med.
Du arbetar nära eleverna dagligen och ger stöd genom hela deras skoldag.
Tillsammans skapar vi en lärmiljö som främjar positiv kommunikation. Vi använder dagligen AKK, inklusive tecken som stöd, för att stärka elevernas kommunikationsförmåga och deras möjligheter till positiv kunskapsmässig och social utveckling.
Skolan har tillgång till ett elevhälsoteam, som erbjuder stöd och handledning från specialpedagog, logoped och skolpsykologer. Tillsammans arbetar vi för att ge varje elev de bästa möjliga förutsättningarna att lyckasKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad aktiveringspedagog.
Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta med barn med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) och neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), samt kunskaper i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg är ett krav och vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet
Personliga egenskaper:
Du är en samarbetsvillig person som arbetar väl tillsammans med andra för att nå uppsatta mål. Genom ditt intresse och förståelse för andra bidrar du till att skapa ett respektfullt och utvecklande arbetsklimat. Du har en stark förmåga att se och förstå det gemensamma uppdraget och agerar för att bidra till helheten.
Du får energi av att främja andras lärande och skapar förutsättningar för att lärande ska ske. Du är skicklig på att förklara problem och presentera information på ett sätt som anpassas efter olika mottagares behov och perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang i alla sammanhang.
Lyhördhet och förmåga att förstå andras behov är centrala egenskaper hos dig. Du söker aktivt efter andra människors synpunkter och perspektiv, och visar respekt och omtanke genom att vara mottaglig för deras input. Du bidrar till sammanhållning i arbetsgruppen, ser misslyckanden som lärdomar och skapar utrymme för konstruktiv dialog.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
ÖVRIGT
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
